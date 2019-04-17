"Гра престолів-8": де і коли дивитися другу серію

Друга серія 8 сезону культового серіалу "Гра престолів" з'явиться на екранах 21 квітня. В Україні - 22 квітня 2019 року. Тривалість серії - 54 хвилини, а режисером другого епізоду буде Девід Наттер. Всю інформацію про 8 сезон можете прочитати тут.

У трейлері 2 серії "Гри престолів" можна побачити, що Джеймі Ланністеру, який прибув в Вінтерфелл, доведеться відповісти за свої старі помилки перед Дейнеріс Таргаріен, а армія мерців наближається до людей.

Де дивитись

Після виходу на мові оригіналу на наступний день з'явиться російська озвучка. Якісний переклад робить студія LostFilm. Український переклад зазвичай виходить на наступний день після прем'єри.

Легально подивитися "Гру престолів" в Україні можна через такі ресурси: Megogo, Oll.tv, Vodafone TV, Воля TV, Divan.tv і Sweet.tv. Ці послуги не порушують авторські права і законодавство.

kinopoisk.ru

Дата виходу серій "Ігри престолів-8"

• 2 серія: 21 квітня (58 хвилин);

• 3 серія: 28 квітня (1 година 22 хвилини);

• 4 серія 5 травня (1 година 18 хвилин);

• 5 серія: 12 травня (1 година 20 хвилин);

• 6 серія: 19 травня (1 година 20 хвилин).

Як повідомляв OBOZREVATEL, літературною основою "Гри престолів" став цикл книг "Пісня льоду і полум'я" Джорджа Мартіна. При чому він так і не дописав дві книги. Письменник пояснив, що хоче випустити їх уже після закінчення серіалу.

НВО представив повний трейлер своїх новинок, де показав нарізку з серіалу. Пізніше шанувальників спантеличили похмурим тизером.

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