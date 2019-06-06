"Чорнобиль" від НВО: ліквідатори аварії на ЧАЕС розкритикували серіал

Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС розкритикували серіал "Чорнобиль" від НВО, в якому розповідається про аварію, яка сталася 26 квітня 1986 року.

Учасник ліквідації наслідків аварії Геннадій Зацепін заявив, що серіал розрахований на глядачів, які не знають всіх тонкощів. За його словами, "Чорнобиль" дає лише поверхневе уявлення про те, що відбувалося насправді, пише видання "Аргументи і факти".

Серіал "Чорнобиль" Кадр з серіалу

Зацепін зазначив, що атмосфера бездіяльності і секретності в серіалі передана реалістично.

"В основному там показують коло осіб, пов'язаних з урядом. Ми в цій каші не варилися, але в цілому політика держави в тих обставинах передана точно. Сюжети про роботу ліквідаторів теж дуже правдоподібні. Там був і відстріл тварин, і на даху так само працювали по хвилині, по півтори. Хоча ліквідаторів в серіалі показують мало, хотілося б більше. Загалом, знято нормально, але не сказати щоб фільм відмінний. Я б оцінив його на четвірку, не більше", - сказал он.

Ліквідатор Валентин Данилов, який командував взводом з батальйону спецобробки, сказав, що в серіалі все перебільшено.

"Суть подій, що відбувалися в серіалі донесена правильно, хоча там все занадто награно, перебільшено. Чужі люди знімали, і в плані атмосфери - зовсім не те. Творцям треба було залучити більш серйозних консультантів. Дуже мені сподобалося хіба тільки те, що у фільмі ліквідаторів називають героями, які віддали свої життя для порятунку світу від ядерної загрози", - сказав Данилов.

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