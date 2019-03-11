50 українців потрапили в український танцювальний стрілялки "Давай Танцюй"

10 березня в Києві відбувся масштабний танцювальний флешмоб. Складні хореографічну постановку виконали одночасно понад 200 танцюристів, з яких 50 учасників – це переможці всеукраїнського конкурсу "Давай танцюй". Разом з головними героями фільму переможці конкурсу потраплять до фінальної сцену однойменного українського фільму, прем'єра якого відбудеться 21 березня у всіх кінотеатрах країни.

У самому ж конкурсі взяли участь, як і професійні танцюристи, так і ті, хто абсолютно не має відношення до сфери танців. Танцювальні відео під трек популярної групи Open Kids "Назавжди", відправляли домогосподарки, програмісти, поліцейські, працівники музеїв, лікарі, корпоративні працівники. В цілому організатори конкурсу - творці фільму і генеральний партнер, найбільший мобільний операторів України, отримали 526 танцювальних відео. Наймолодшому учаснику конкурсу, який також став учасником флешмобу - всього 8 років.

Визначили 50 переможців професійне журі, до якого увійшли артист і хореограф Женя Кот, головний герой фільму "Давай танцюй" Денис Реконвальд, молодіжна група Open Kids, актриса серіалу "Школа" Ліза Василенко і юні блогери Two Sisters.

10 березня соціальні мережі лідерів думок молоді рясніли відео з флешмобу, і їх передплатники могли на власні очі побачити все, що відбувається. На майданчику були Богдан Шелудяк, герой серіаліті "Київ днем і вночі", Віка Рогальчук, фіналістка проекту "Топ-модель по-українськи", Валя Войтенко і Роман Чухманенко, головні актори фільму "Давай танцюй", а також актори молодіжного серіалу "Школа "і блогери популярного YouTube-каналу" чотко Паца ". Повну версію флешмобу можна переглянути за цим посиланням.

"Це так круто, що ми змогли бути сьогодні тут. Ми були одні з найменших учасників, але у нас була своя танцювальна частина і ми вважаємо, що впоралися з цим на всі сто, завдяки хореографу Open Art Studio і фінальної танцювальної сцени Андрію Сидорко ! А найкрутіше, що вже 21 березня зможемо побачити себе в кінотеатрі ", - коментують свою участь в танцювальному флешмобі група DETKI.

Режисер фільму Олександр Березань, який від початку і до кінця відповідає за все, що відбувається в кадрі, прокоментував цю подію так: "Сьогодні був прекрасний день, сьогодні було безліч танцюристів, дивно масштабні зйомки, звичайно, я дуже задоволений, це фінальна сцена, титрові сцена. шикарно потрудилися хореографи, шикарно потрудився оператор і другий режисер, і всі організатори цього проекту. Я дуже задоволений, тому приходьте в кінотеатр 21 березня, у нас прем'єра ".

"Ми пишаємося тим, що Київстар став частиною першого українського танцювального екшену і масштабного флешмобу. Нам приємно, що вчора саме завдяки 4G інтернету тисячі українців змогли подивитися фінальний кадр фільму" Давай танцюй "за кілька тижнів до його прем'єри, адже ділитися найкращим це, до чому ми прагнемо "- коментує Юрій чорненька, начальник департаменту маркетингових комунікацій Київстар.

Фільм про зухвалий молодому танцюриста, який приїжджає до Києва для участі в грандіозному танцювальному турнірі. Він повинен перемогти, щоб допомогти рідному брату зібрати необхідні гроші на операцію. Хлопець повинен викластися на повну, щоб обійти крутих суперників. Але найбільшим випробуванням стає любов, яку він зустрічає на танцполі. Здобути перемогу виявляється не так просто.

Трейлер фільму:

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