Netflix почав знімання фільму про протести у Білорусі

Відомий стрімінговий портал Netflix почав знімання документальної стрічки про протести в республіці Білорусь.

Як повідомляє радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихоновської виданню "Українська правда", героями фільму або серіалу стануть не тільки демонстранти, а й сама Тихановська – політична діячка і кандидатка в президенти Республіки Білорусь на виборах 2020 року.

"Уже два місяці британська знімальна група знімає документальний фільм або серіал про білоруське повстання, який повинен вийти на Netflix. Герої – демонстранти, Координаційна рада і Світлана Тихановська. Зйомки проходять у Мінську, а також у Києві та Вільнюсі. Членів знімальної групи вже навіть затримували", – розповідав виданню інсайдер.

Варто зазначити, що вже протягом трьох місяців у Білорусі тривають масові протести через офіційні результати президентських виборів. За даними, вшосте президентом Білорусі став Олександр Лукашенко, який отримав 80% голосів. Лукашенко обіймає цю посаду з 1994 року.

Як повідомляє OBOZREVATEL, раніше фільм Сенцова отримав фінансування від Європейського фонду.