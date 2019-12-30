Не можна пропускати: топ-5 найкращих українських фільмів 2019 року

Українські режисери в 2019 році представили багато відмінних фільмів, які високо оцінили як громадяни країни, так і міжнародні критики.

OBOZREVATEL пропонує читачам топ-5 найкращих кінокартин року, що минає, які обов'язково варто подивитися перед майбутніми новинками.

Топ-5 кращих українських фільмів

"Додому" Нарімана Алієва

Гордість українців у 2019 році. Фільм кримськотатарського режисера планували номінувати на премію "Оскар-2020". "Додому" оповідає про подорож батька (Ахтема Сеітаблаєва) і молодшого сина до Криму після анексії півострова Росією. Робота Алієва стала одним з лауреатів конкурсу кінопроектів патріотичної спрямованості, який провело Міністерство культури України в 2018 році. Всі діалоги стрічки ведуться кримськотатарською, українською та російською мовами. Актуальна стрічка, яка не залишить байдужими українців завдяки глибокому змісту і відмінній акторській грі.

"Гуцулка Ксеня" Олени Дем'яненко

Цей твір просто не може не здивувати, адже фільм представлено у вигляді мюзиклу за мотивами оперети Ярослава Барнича. Сюжет розгортається в 1939 році в Ворохті. Американець українського походження приїжджає до батька, який залишить йому нескромну спадщину, якщо той одружиться на українці. Можна буде побачити мальовничі пейзажі, інтриги і любов під музику популярного гурту Dakh Daughters.

"Атлантида" Валентина Васяновича

Антиутопія поки не вийшла в Україні, але встигла вже нашуміти на весь світ після показу на Венеціанському кінофестивалі. Дії розгортаються в 2025-му році на Донбасі, "через рік після закінчення війни". Територія вже визнана непридатною для проживання, а навколишнє середовище настільки спустошено, що зміни здаються неможливими.

"Ціна правди" Агнешки Холланд

Сюжет розгортається в 1933 році в Радянському Союзі. Журналіст з Уельсу Гарет Джонс прибуває в розпал Голодомору в Україні 32-33 років і бачить всі жахи, які доводиться переживати народу. Картина заснована на реальних подіях, щоденниках Гарета Джонса, його публікаціях та спогадах родичів. Відмінний фільм для тих, хто любить подумати.

"Мої думки тихі" Антоніо Лукича

Фільм зібрав нагороди на кінофестивалі в Карлових Варах, на Одеському кінофестивалі. Історія про молодого звукорежисера Вадима, який зазнав чимало невдач в роботі та особистому житті. Він отримує шанс почати все спочатку. Просте завдання – записати голоси закарпатських тварин і відправитися до Канади подалі від проблем. Але все виявляється набагато складніше, коли головним супутником в новій роботі виявляється мама. Ця картина підніме настрій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фільм українського режисера Дмитра Томашпільського "Сторонній" отримав відразу п'ять нагород на Міжнародному кінофестивалі фантастики, хорроров і фентезі в колумбійській Боготі.

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