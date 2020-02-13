"Тезка потрапив до мене на стіл": Тодуров розповів про фатальне продовження "підколу" Супрун у "Наших котиках"

Директор Інституту серця Борис Тодуров розповів, що до нього на операційний стіл потрапив актор, який зіграв сепаратиста, його повного тезку, в гучному фільмі про Донбас "Наші котики".

Про це він повідомив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на "1+1" 13 лютого. Операція на серці, як заявив лікар, пройшла успішно.

"Нещодавно Уляна Супрун як продюсер випустила стрічку про початок війни на Донбасі. І там головний сепаратист – ваш повний тезка, Борис Миколайович Тодуров. Я розумію, що це неприємно, це кулі, які летять і трасують постійно з боку в бік", – сказала ведуча Наталія Мосейчук, спілкуючись із хірургом.

Тодуров прооперував актора з "Наших котиків" Колаж

"Історія з "Нашими котиками" мала дуже цікаве продовження. В день виходу цього фільму на широкі екрани до мене на стіл потрапив той головний герой, артист, який зіграв мого тезку. Це була роль головного сепаратиста у фільмі...

Це була мерзота, звичайно, тому що називати головного сепаратиста моїм ім'ям – це мерзота. Проте, я його прооперував, сьогодні вранці я його вже виписав із клініки в хорошому стані. У нього була серйозна операція на серці. Такі мінливості долі бувають", – відповів Тодуров.

"Голлівудський сюжет, я б сказала так", – зазначила Мосейчук.

Трансляція ефіру "Право на владу":

Як писав OBOZREVATEL, на російському пропагандистському телебаченні виник ажіотаж через трейлер першої української комедії про війну на Донбасі. Фрагмент стрічки під назвою "Котик із палаючими очима" показали в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!