Найкрасивіші жінки італійського кіно: дев'ять актрис, які звели з розуму світ

Сонячна Італія завжди славилася витонченою красою місцевих жінок, тому нічого дивного в тому, що безліч головних красунь світового кінематографу – саме італійки.

Софі Лорен, Джина Лоллобриджида, Ізабелла Росселліні, Орнелла Муті, Моніка Белуччі ... без цих красунь не можна назвати повноцінним жоден топ найкрасивіших актрис ХХ століття.

OBOZREVATEL розповідає про найкрасивіших італійських актрис, які підкорили світове кіно, і публікує їх кращі фото.

Софі Лорен

Перші ж роботи в кіно зробили 20-річну Лорен справжнім секс-символом Італії середини 50-х років. Однак роль звичайної красуні актрису не приваблювала. Уже в 1962 році Софі Лорен стала зіркою світового рівня, коли вперше в історії "Оскар" за кращу жіночу роль віддали актрисі з фільму іноземною мовою.

Софі Лорен

Софі Лорен

Клаудія Кардинале

Незважаючи на те, що народилася актриса не в Італії, а в Тунісі, вона, все ж, може вважатися справжньою італійкою, оскільки батьки її приїхали в Туніс із Сицилії. Кардинале, як і Лорен, стала символом італійського кіно, навіть незважаючи на те, що в своїх перших фільмах заучувала репліки на слух, оскільки розмовляла тільки французькою мовою.

Клаудія Кардинале

Клаудія Кардинале

Джина Лоллобриджида

Неймовірний успіх наздогнав актрису вже у віці 25 років, коли вони зіграла разом з легендарним Жераром Філіпом у французькому фільмі "Фанфан-тюльпан". Відразу після цього вона стала зіркою не тільки в Європі, але і в Голлівуді, де згодом працювала, зокрема, з Френком Сінатрою.

Джина Лоллобриджида

Джина Лоллобриджида

Орнелла Муті

Уроджена Франческа Рівеллі потрапила в італійське кіно в віці 15 років. Тоді режисер, який побоювався, що юну актрису будуть плутати з уже популярною в країні Луїзою Рівеллі, придумав їй псевдонім – Орнелла Муті. Нове ім'я спочатку не сподобалося актрисі, але зараз вона сприймає його як символ успіху.

Орнелла Муті

Орнелла Муті

Аліда Валлі

Її дебют в італійському кіно трапився всього в 13 років, а успіх прийшов уже через 5 років, разом з прем'єрою фільму "Три тисячі фунтів на місяць". Надалі актриса змогла завоювати любов глядачів як ролями в комедійних фільмах, так і в драмах. Також відома завдяки своїй театральній роботі.

Аліда Валлі

Аліда Валлі

П'єр Анджелі

Її кінокар'єра була швидкоплинною, але від того не менш яскравою. Анджелі знялася всього в 33 фільмах і, незважаючи на негласний статус найкрасивішої жінки 50-х років, деякий час і зовсім не знімалася. У 1971 році 39-річна актриса була знайдена мертвою у своєму будинку. Лікарі констатували передозування барбітуратами. За чутками, Анджелі так боялася постарішати, що вважала за краще покінчити життя самогубством.

П'єр Анджелі

П'єр Анджелі

Ізабелла Росселліні

Дочка знаменитого режисера Роберто Росселліні і не менш знаменитої шведської актриси Інгрід Бергман, судячи з усього, навіть не мала шансів на те, щоб не стати кінозіркою. Її кар'єра пройшла як в Європі, так і в Голлівуді, де вона стала зіркою "Синього оксамиту" Девіда Лінча.

Ізабелла Росселліні

Ізабелла Росселліні

Моніка Белуччі

Про Моніку можна взагалі нічого не говорити. Вона увірвалася в світ кіно так стрімко, немов жодних інших жінок в ньому і не було. Чоловіки просто впали до ніг, а вона демонструвала що свою кінославу здобула не лише за ефектну зовнішність.

Моніка Белуччі

Моніка Белуччі

Азія Ардженто

Дочка знаменитого італійського режисера Даріо Ардженто теж не змогла встояти від спокуси світом кіно. На щастя Азія виявилася не тільки вродливою, але й дуже талановитою. У кіно вона спробували себе не лише як актриса, але і як сценарист та режисер.

Азія Ардженто

Азія Ардженто

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