Найкращі комедії 2020 року: що обов'язково варто подивитися

Комедія – це один із найпопулярніших жанрів світового кіно, який підіймає людині настрій і дає змогу забути про всі проблеми.

З огляду на це OBOZREVATEL підготував добірку найцікавіших закордонних комедійних фільмів 2020 року, які заряджають позитивними емоціями, дають заряд щастя та радості.

"Американський огірочок"

Іммігрант зі Східної Європи Гершель Ґрінбаум у 1920 році приїжджає в Америку в пошуках кращого життя для себе та своєї сім'ї. Одного разу, працюючи на заводі, він падає в чан із солоними огірками й проводить у ньому наступні 100 років. Прокинувшись у Брукліні, Ґрінбаум усвідомлює, що зовсім не постарів. Він шукає свою сім'ю і дізнається, що єдиний з його живих родичів – правнук-програміст.

"Джентльмени"

Головний герой – випускник Оксфорда, який придумує блискучу нелегальну схему збагачення завдяки своєму унікальному розуму. Навчившись майстерно використовувати маєтки збіднілої англійської аристократії, він вирішує продати свій бізнес впливовим мільярдерам із США, проте дорогу йому перепиняють небезпечні джентльмени. Усе починається з обміну люб'язностями, але ситуація загострюється щохвилини.

"Зависнути у Палм-Спрінгз"

Зустрівшись на весіллі в Палм-Спрінгз, Майлз і Сара раптом опиняються в петлі часу. Щодня вони змушені слухати одні й ті самі весільні тости та пісні... Але є й переваги: "День Бабака" дає можливість прожити нескінченну кількість життів і, отже, реалізувати свої найбожевільніші ідеї та мрії.

"Погані хлопці назавжди"

Дія комедійно-кримінального бойовика починає свій розвиток тоді, коли між Бернеттом і його напарником трапляється серйозний конфлікт. Це призводить до того, що він ухвалює непросте рішення піти з державної служби в його рідній поліції Маямі, щоб зайнятися приватною розшуковою діяльністю.

А в цей час Лоурі гостро переживає кризу середнього віку. Він не знає, що йому робити далі і як жити. Тому він починає планувати, як йому зав'язати з холостяцькими радощами і створити міцну сім'ю. Одночасно з цим йому доводиться постійно розбиратися з новим партнером, який не знає слів "повага" та "робота в команді".

"Гарячі матусі"

Три 40-річні представниці прекрасної статі ухвалюють рішення відпочити на Лазурному березі. Витівка виникла абсолютно спонтанно, коли одна з дамочок захотіла продати на тій території власну нерухомість. Вирушивши туди, головні героїні комедії "Гарячі матусі" не могли навіть подумати, що привернуть увагу двох молоденьких хлопців. Вони виявляться занадто наполегливими й готовими справді на все, щоб зачарувати нових знайомих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Netflix відбулася прем'єра британського детектива "Енола Голмс" про 16-річну сестру Шерлока. За сюжетом вона розшукує раптово зниклу матір, а старші брати їй у цьому ніяк не допомагають і навіть намагаються перешкодити.