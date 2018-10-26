На волоску від смерті: п'ять страшних історій із життя Караченцова

Легенда радянського кіно Микола Караченцов помер сьогодні, 26 жовтня, в онкологічній лікарні. Він рік боровся із захворюванням і не дожив один день до свого 74-річчя.

Не раз Караченцов перебував на волосок від смерті. Видання Starhit.ru зібрало п'ять найвідоміших історій із життя знаменитості.

Кадр із фільму "Мить удачі"

Багато неприємностей відбувалося із артистом саме у сезон зими. У 1977 році актор і його дружина ледь не загинули у фунікулері, який застряг у горах.

Тоді він знімався у стрічці "Мить удачі" Юрія Візбора в Приельбруссі. Щоб не розлучатися надовго із коханою дружиною Людмилою Поргіною, Караченцов взяв її із собою. В один із вихідних подружжя вирішило піднятися у гори, але щось пішло не так.

"Фунікулер раптом зупинився. Почалася наймоторошніша заметіль. Нас почало заносити снігом. Ми зрозуміли, що замерзаємо. Не пам'ятаю, як нас звідти знімали. Прокинулась я від того, що яскраве світло било в очі і чулися якісь голоси. Бачу: ми з Колею лежимо в номері зовсім голі й нас розтирають горілкою і коньяком. Стоїть над нами Юра Візбор, ножем відкриває кожному рота і туди вливає коньяк. Потім нас, розтертих горілкою і коньяком, посадили у теплі мішки. Юра казав: "Вам головне зараз — не заснути! Щоб ви не спали, я вам буду співати пісні". І він співав. Візбор витягнув нас із того світла. Виявляється, це він змусив рятувальників поїхати: кричав, що люди замерзають, їх треба терміново рятувати", — розповіла Поргіна в одному з інтерв'ю.

За її словами, рятувальники відмовлялися організовувати операцію з порятунку, побоюючись сильного зсуву. Однак Візбор був наполегливим, і в підсумку зміг вчасно витягнути подружжя із застряглого фунікулера.

Микола Караченцов із дружиною Людмилою Поргіною і сином

ПОДВІЙНА ТРАГЕДІЯ

У лютому 2005 року актор потрапив в автокатастрофу, після чого пролежав у комі майже місяць.

Так, 28 лютого Караченцов дізнався про смерть тещі Надії Степанівни Поргіної. Схвильований цією новиною, він захотів повернутися із заміської дачі у Москву. В результаті артист потрапив у страшну ДТП.

Караченцов пролежав у комі 28 днів. Він отримав серйозну черепно-мозкову травму. За ним в цей час доглядала його дружина.

"Я просила його, щоб вийшов із коми, погладив мене, як раніше. І раптом бачу, рука піднімається! Я йому говорила: "Ось зараз поховаю маму, потім до тебе приїду, і ми все подолаємо". І хто б що мені не говорив, я знала — Коля встане, буде ходити", — розповідала Поргіна в ефірі програми "Доля людини".

Її чоловік дійсно вийшов із коми і навіть повернувся до творчого життя: артист почав відвідувати світські заходи, організовані його друзями, грати епізодичні ролі в кіно. Однак його мова була утруднена після аварії, а загальний фізичний стан не дозволяв вести активну творчу діяльність.

ДРУГА АВАРІЯ

Через роки, знову в лютому, сталася трагедія. У ДТП 2017 року постраждав і Караченцов, і його дружина. За кермом автомобіля була Поргіна. Авто зіткнулося із "Газеллю" і перекинувся.

Караченцов отримав струс мозку і після цього пролежав у лікарні майже тиждень.

Шанувальники актора почали придумувати свої версії події. Дехто стверджував, що Поргіна була п'яна і саме через це не впоралася із керуванням. Артистка це заперечувала.

"Уявіть собі, 12 років боротися за життя людини, напитися, сісти і вбити усіх чотирьох, і себе теж? І заради чого це? У мене довгий день. Вранці я забила багажник вином, горілкою, шампанським, віскі, щоб привезти в ресторан для поминок... Усе розбилося, ми не знаю, скільки лежали. Автомобіль декілька разів перекинувся і ліг набік. Вся шуба в крові, горілці, вині, віскі. Ми надихалися, були всі мокрі", — заявила Поргіна в ефірі програми "Андрій Малахов. Прямий ефір".

Трохи пізніше вона сказала, що боїться цього дня — річниці аварії 2005 року, особливо цього разу, це був цикл — 12 років.

Незважаючи на те, що отримані травми були несерйозними, серед фанатів ходили чутки, що артист погано себе почуває. І незабаром стало зрозуміло чому.

СМЕРТЕЛЬНИЙ ДІАГНОЗ

У вересні 2017-го Караченцову поставили смертельний діагноз — ракова пухлина у лівій легені. Пухлина була неоперабельною, але дружина актора заявила, що вони не збираються здаватися і боротимуться із хворобою.

"У Колі виявили злоякісне утворення. У лютому у нас була підозра на рак, ми літали в Німеччину, де нам сказали, що це просто запалення. Але у вересні під час планового обстеження виявили пухлину. Неоперабельну. Але ми сподіваємося на краще", — розповідала Поргіна "СтарХіту".

Останній рік артист регулярно проходив медичні обстеження у Росії і за кордоном.

РАПТОВА ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ

Влітку 2018 року Поргіна повідомляла, що лікування в Ізраїлі і Підмосков'ї пішло Караченцову на користь, а розмір пухлини зменшився.

Але артиста госпіталізували — у нього діагностували двостороннє запалення легенів. Дружина Караченцова не заперечувала, що боротися із двома хворобами одночасно дуже складно і затратно.

"У нього сильна слабкість, йому капають велику кількість антибіотиків. Треба зупинити запалення, тому що переносити його чоловікові справді непросто. Незважаючи на те, що він слабкий, ми щодня його піднімаємо, робимо зарядку... Кожен день говоримо йому: "Не треба здаватися! Боротися і боротися!". ... Я створюю йому бойовий настрій, співаю пісні, розповідаю вірші", — заявила Людмила.

Їхній син Андрій Караченцов у свою чергу зазначав, що його батько майже не міг дихати самостійно. За словами спадкоємця артиста, запалення не минало через пухлину.

В останні дні життя у Караченцова відмовили нирки. За день до свого дня народження артист помер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина Караченцова розповіла про останні дні життя актора.