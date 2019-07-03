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"Латати озоновий шар душами": режисери про сенсаційний фільм "Віддушина"

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Стоит такая жара, что можно отдать душу за прохладу. Именно этим в недалеком будущем и занимаются персонажи нового фильма режиссеров Марии и Анастасии Старожицких "Отдушина", первый питчинг которого прошел недавно на кинофестивале "Молодость".

Неожиданный переход режиссеров, снявших своими силами успешный документальный фильм "Война химер", к художественному кинематографу, еще и абсурдистской антиутопии, от реалий нынешней российско-украинской войны к фантастической истории борьбы человечества с выжигающим Землю Солнцем – и стал причиной этого разговора. Конечно, если есть хоть какой-то шанс избавиться от жары, то хочется узнать о нем из первоисточника. Так что мы встретились с Марией и Анастасией в прохладном месте и начали разговор с уже известных об этом проекте фактов.

- "Детектор медиа" в новости о питчинге написал об "Отдушине", что фильм о продаже душ собираются снять за 666 тысяч евро, позже текст новости исправили, и о продаже речь теперь не идет…

М.С. - Никакой продажи! Абсолютно неожиданная история, далекая от Фауста и Мефистофеля. В мире недалекого будущего, страдающем от глобального потепления, души при жизни отдают исключительно добровольно, по собственному желанию и без риска для жизни, это что-то вроде аппендикса, что он есть, что его нет. Души после очищения выпускают в центрах сдачи душ, развернутых на крышах небоскребов по всему миру. Достигая озонового слоя, они закрывают собой дыры, латают прорехи в защите Земли от палящего безжалостного светила. Конечно, не все горят желанием пожертвовать душой, но тогда "отказникам" придется ее утяжелить, камнями на душу. Уйти подальше от цивилизации и выставить на всеобщее обозрение аналоги своих камней на душе из гранита, камень-ауты…

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А.С. - Мы используем все возможные устоявшиеся образы души и камней на душе, понятные во всем мире. Это дает возможность создать невероятные ситуации, моделируя этот самый мир ближайшего будущего, в котором глобальное потепление чувствуется гораздо сильнее, чем сейчас. Ведь ещё на поле последнего боя последней войны, в самом неподходящем для открытий месте, оставшемуся в живых Военному пришла в голову идея, что люди могут использовать свой самый неизученный орган, душу, для спасения в войне с Солнцем.

- Идея латать озоновый слой планеты душами, еще и отданными при жизни, достаточно оригинальна сама по себе, как она вам пришла в голову?

М.С. - История "Отдушины" началась с разворачивания в киносценарий моего очень старого стихотворения, тридцатилетней давности, написанного в 1989 году. Было опубликовано в сборнике сценариев "МашКино", который вышел в 2012-ом. Как сейчас помню, сложилось оно сразу и целиком, как описание картинки очереди у приемного пункта стеклотары, где в этот день принимают души. Цитирую: "…и пожилые инвалиды, от Севастополя до Курска, от Киева до Кандагара и от Одессы до Берлина вполне довольны перспективой, что на троих произойдет, что их заштопанные души, уже со штампом очищенья, заткнут озоновые дыры, как затыкали раньше дзот, и обойдется все в копейки, и перекроется доходом от монополии известной на производство коньяка…".

А.С. Мы, разрабатывая сценарий, далеко ушли от этого текста, разве что некоторые персонажи перед противостоянием с Солнцем тоже прошли "последнюю войну", в результате один, Военный, зарекся отдавать душу, поклялся "никому и никогда", другой, Бездушный, незаметно для себя потерял душу при ранении и страдает, не находя понимания. Еще дети-сорванцы все время вооружаются, то рогатками, то арбалетами, мечтают выстрелить из катапульты, добивающей до озонового слоя, и именно им придется разыграть судьбу планеты в древней игре "Камень-ножницы-душа"…

- Кажется, это фильм-притча о том, что наша цивилизация в разрушении своего дома, планеты, зашла в абсолютный тупик.

А.С. – Когда мы думали над коротким логлайном, то один из вариантов обращения к зрителю и был: "Как ты поступишь, если возможность спасения мира окажется у тебя внутри?"

М.С. – Да, это именно притча, вселяющая в итоге надежду на то, что спасение мира, так сказать, в пределах компетентности каждого из нас. Это фильм-квест, в котором от того, с какими эмоциями зритель пройдет путь девушки, главной героини, и зависит, есть ли будущее у Земли, на которую в конце фильма можно будет посмотреть с точки зрения Вселенной, космоса, бесконечного множества галактик со своими солнцами.

- Ух, какие масштабы. А можно ли более подробно о содержании сценария?

М.С. - Мы сейчас на том этапе, когда пересказ может стать спойлером. Но, раз уж начали рассказывать, то героиня фильма, девушка Нэнси, приходит в центр сдачи душ, облегчает (вытряхивает-выплакивает), но не сдаёт свою душу, а пускается в погоню за Медведем, парнем-аниматором в костюме белого медведя, укравшим её бальзам на душу. Неожиданно улетает с ним на воздушном шаре, и попадает к отшельникам во главе с Военным, те высоко в горах нагружают свои души камнями, чтобы никто не смог отобрать. Встречает Бездушного и пытается по доброте душевной отдать ему свою душу, соприкоснувшись пятками после испуга (по методу центра сдачи душ). Так сложно пересказывать, нам каждый персонаж важен и дорог – и

Душевная Стриптизерша, показывающая желающим свою чистую душу, и Скульптор, ворующий души, чтобы в процессе творчества упаковать их в камень, и Философ, познавший суть войны и идейно не достраивающий свой дом…

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А.С. – В фильме есть персонаж, который бессловесно присутствует во всех сценах, это Солнце, определенное людьми как враг. Фильм будет наполнен, и мы хотим его снять именно таким, солнечным светом, лучами, бликами, маревом жары, а из единственной тучи на безоблачном небе с палящим Солнцем пойдет град, падающий на Землю со звуком "СОС" - "Save Our Souls".

- Когда же можно будет увидеть ваш фильм на экране?

М.С. - Мы участвуем в 11-ом питчинге Госкино, всего в нем участвует 279 кинопроектов. Получает финансирование небольшая часть претендентов, и предсказать, кому именно повезет в нынешнем году, невозможно. Уже два фильма мы сняли, не обращаясь к государству за деньгами, сейчас же другой порядок расходов, так что обратились и ждем вердикта. Дальше от выделения денег до выхода фильма на экраны проходит минимум год. Вот такой на сегодняшний день единственный возможный ответ на этот вопрос. Будут деньги, будет и фильм. Его запуска ждут и уже подобранные нами актеры, в том числе Алексей Горбунов и молодая актриса Анастасия Орехова, для которой это будет дебют на большом экране. Креативом костюмов для будущего мира, страдающего от жары, занялась Надежда Кудрявцева, член Европейской киноакадемии. Главный оператор – легендарный Ярослав Пилунский, лауреат Шевченковской премии. В своих силах и возможностях нашей команды мы уверены. За свой счет мы уже снимали и дебютный короткий метр "Deadline" (2012), и полнометражный документальный "Война химер" (2017), только в Украине показанный в прайме семью украинскими телеканалами и одним эстонским, дважды прошедший в прокате и показанный на фестивалях в разных странах мира. В том числе и на фестивалях украинского кино, представляющих лучшие фильмы последних лет.

А.С. - После нашего первого питчинга на "Молодости" глава жюри, голландка Клаудиа Ландсбергер, подтвердила, что мировые фестивали находятся в поиске принципиально новых тем и способов их рассказывания, именно таким она увидела нашу "Отдушину" или "Soul Hole", так мы определились с английской версией названия. А это именно то, что нам хотелось бы предложить. Потому что пришли в кинематограф таким режиссерским дуэтом не случайно. У нас большие планы, которые мы с "Войны химер", оказавшейся между документальным и художественным кино в нашем собственном жанре "пэчворк" из кусочков жизни, уже реализовываем. И хотим снять "Отдушину" точно так же, ломая каноны, такой, как именно мы ее видим. Для этого уже сейчас крайне важно привлечь в команду для реализации проекта именно тех, кого вдохновит наша идея. И вера в то, что украинский кинематограф, авторский и фестивальный, не обязан быть убыточным, а вполне может и должен стать прибыльным. Ищем единомышленников, чтобы единодушно выпустить наш фильм на киноэкраны.

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