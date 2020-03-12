Куди зник Дукаліс з "Ментів": як зараз виглядає Сергій Селін

Популярний російський актор Сергій Селін, відомий за роллю Анатолія Дукаліса в серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів", 12 березня відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 59 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як зараз виглядає актор, чим займається і як змінився за роки після зйомок в "Ментах" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сергій Селін у серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів"

Сергій Селін народився у Воронежі 12 березня 1961 року. Актор знімається в кіно ще з початку 90-х, але популярним він став після зйомок у серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів" ("Менти"), який вийшов на екрани на початку 1998 року.

У культовому серіалі Селін виконував одну з головних ролей – співробітника відділу розслідування вбивств РУВС Анатолія Дукаліса.

Сергій Селін у серіалі "Менти"

Сергій Селін був одружений двічі. Зі своєю першою дружиною, актрисою Ларисою Селін, зірка "Ментів" прожив 22 роки, поки не зустрів 17-річну студентку Анну Каймакову (зараз їй 35 років).

У Сергія Селіна троє дітей: син Прохор від першого шлюбу, донька Марія і син Макар від другого. Також від першого сина у Селіна є онук.

Сергій Селін з сім'єю facebook.com/perfectionAbsolute

Зараз Сергій Селін продовжує зніматися в кіно. Він заслужений артист Росії (2006). 2018 року Селін знову зіграв працівника силових структур у серіалі "Очі в очі".

З останніх робіт актора – ролі в стрічках "Поліцейський з Рубльовки. Новорічне свавілля 2" (2019), "Найкращі вороги" (2020).

Сергій Селін зараз "Комсомольська правда"

Сергій Селін зараз "Комсомольська правда"

Сергій Селін у молодості Film.ru

Сергій Селін у молодості і зараз anews.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі заговорили про прокляття серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів": російський актор Дмитро Бульба став дванадцятим актором цього серіалу, який помер за останні три роки.

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