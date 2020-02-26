Красуня Сілакова з серіалу "Ніна": куди зникла

У 2001 році вийшла перша серія міні-серіалу "Ніна" про важку долю манекенниці Ніни Сілакової..

Головну роль зіграла російська актриса Світлані Чуйкіна. Дебютна робота Світлани виявилася вдалою, глядачі серіал полюбили, а Чуйкіній стали пропонувати нові ролі. Але потім щось пішло не так.

кадр із серіалу "Ніна" 2001 р

Де ще знімалася виконавиця ролі Ніни Сілакової і чим вона займається зараз?

Довгий час шанувальники серіалу вважали, що Світлана Чуйкіна модель в реальному житті, а не актриса. Але дівчина закінчила театральний факультет консерваторії з червоним дипломом і до зйомок мала досвід роботи на театральній сцені. Однак Чуйкіну не влаштовували маловідомі постановки, їй хотілося більшого.

Актриса прийняла рішення підкорювати Москву. Незважаючи на природжений талант і диплом з відзнакою, відразу знайти роботу в столиці Чуйкіна не змогла. Конкуренція виявилася високою, актриса обійшла чимало театрів, про роботу в кіно навіть не думала. Для Світлани знайшлося місце тільки в театрі "Модерн".

Це був камерний театр з невеликою кількістю ролей. Актори, які були зайняті у виставах, часто займалися не своїми обов'язками. Наприклад, Світлані доводилося наводити порядок замість прибиральниці. Актриса розуміла, що їхала в Москву, щоб стати великою актрисою, а не прибиральницею, тому швидко пішла з "Модерну".

Деякий час вона бралася за будь-яку роботу, щоб звести кінці з кінцями. Одночасно з цим Чуйкіна не припиняла пробувати себе в театр, а ще почала ходити на кастинги. Дівчині пощастило, і вона отримала головну роль в серіалі "Ніна", який згодом зробив її знаменитою на всю країну.

кадр із серіалу "Ніна"

Після ролі Ніни Сілакової в Чуйкіній побачили перспективну актрису. Наступним проектом в її кар'єрі став серіал "Бригада". І хоча роль була не головною, для Світлани вона виявилася корисною. Актрисі пощастило працювати на одному майданчику з популярними акторами, після чого дівчина активно поринула в кінематограф.

У 2004 році Світлана знову отримала головну роль в повнометражному фільмі "Паризьке кохання Кості Гуманкова". Ще однією важливою роботою для Чуйкіної став серіал "Полювання на ізюбра", в якому актриса грала другорядного персонажа.

кадр із серіалу "Ніна"

У Світлани Чуйкіної практично не було пауз між зйомками, але не всі серіали та фільми з її участю стали популярними. Через це виникло відчуття, що актриса ніде не знімається. Глядачі як і раніше пам'ятали Чуйкину як манекенницю Ніну Силакову.

У 2010 році актрису задіяли у фільмі "Ярослав. Тисячу років тому". Світлана отримала одну з головних ролей. Весною 2019 року на екрани вийшов фільм "Балканський рубіж". Картина здалася критикам суперечливою.

кадр із серіалу "Бригада"

Особисте життя

Зараз Світлана не тільки знімається в кіно, але і приділяє достатньо часу сім'ї. Актриса давно перебуває у шлюбі, у пари підростає син Микита. Майбутнє подружжя зустрічалися довго, а коли нарешті уклали шлюб, не стали робити розкішне весілля і витрачати час на весільну подорож. На наступний день після реєстрації Чуйкіна прийшла на роботу.

Світлана Чуйкіна з чоловіком Вадимом

Незважаючи на любов до зйомок, Світлана намагається не залишати без уваги родину і друзів. Також Чуйкіна дуже любить тварин і природу, підкорює гори і активно ділиться в соціальних мережах фотографіями з поїздок. Певне місце в житті Світлани Чуйкіної займає віра.

Світлана Чуйкина з сином

Сім'я не перешкоджає кар'єрі актриси. Навпаки, чоловік підтримує Світлану. Все це допомагає їй брати участь у багатьох проектах, грати разом з відомими артистами і радувати шанувальників.

Проте такой ролі, яка б знову прославила Чуйкіну, поки не трапляється. І чомусь здається, що вже не трапиться ніколи.

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