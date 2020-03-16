15 березня стало відомо про те, що голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко заразилася китайським коронавірусів COVID-19 і вже тиждень провела в ізоляції.

40-річна Куриленко є однією з найвідоміших українок в Голлівуді. Ольга прославилася після зйомок у фільмі "Париж, я люблю тебе", а також участі в знаменитій "бондіані". OBOZREVATEL пропонує добірку найпопулярніших фільмів за участю "голлівудської українки".

Ольга Куриленко у фільмі "007 Квант милосердя" kinobase.org

"Париж, я люблю тебе" (2006 рік)

Кіноальманах складається з 18 короткометражних фільмів про різні прояви любові, які характерні для певного округу Парижа. Тривалість короткометражних роликів становить п'ять хвилин, у кожного з них свій режисер і акторський склад. Ольга Куриленко знімалася в епізоді про Восьмий округ Парижа.

Куриленко в ролі вампірші ( "Париж, я люблю тебе) Nur.kz

Куриленко зіграла дівчину-вампіра. Молодик побачив, як вампірша п'є кров у своєї жертви. Коли вона помітила свідка і подивилася йому в очі – закохалася в юнака. Незабаром він підсковзається і падає зі сходів, з розбитої голови витікає кров у формі серця. Вампірша дає йому випити своєї крові, і повертає до "життя" – у нього з'являються гострі ікла. Вони хочуть поцілуватися, але в цей момент юнак, що перетворився на вампіра пристрасно впивається іклами в шию рятівниці і п'є її кров. Вона робить так само.

"007 Квант милосердя" (2006 рік)

22-й фільм зі знаменитої серії про англійського агента Джеймса Бонда, героя романів Яна Флемінга. Агент 007 об'єднується з М, щоб допитати містера Уайта, пов'язаного з колишньою коханою Бонда Веспер, яка виявилася зрадницею. Їм вдається з'ясувати, що організація, що стоїть за діями Веспер, володіє небувалою могутністю і співпрацює з одним з гаїтянських банків.

Куриленко зіграла дівчину Джеймса Бонда в "Кванті милосердя" TVFeed

Опинившись на Гаїті, Джеймс заручається підтримкою прекрасної Камілли, а незабаром виходить на керівника організації, яким надається безжалісний бізнесмен Домінік Грін. Коли Бонд з'ясовує, що лиходій планує стати наймогутнішою людиною на планеті, він вирішує взяти контроль над ситуацією в свої руки і вступає у відкрите протистояння з нещадним ворогом...

"Центуріон" (2010 рік)

Дія фільму "Центуріон" розгортається в далекому 117 році. Пікти під керівництвом короля Горлакона знищують фортпост римлян. Центуріон Квінт Дій – єдиний хто вижив, був захоплений в полон. В цей час до римського губернатора на підкріплення прибуває дев'ятий легіон під керівництвом Тита Флавія Віріла, який тільки і мріє помститися піктам і знищити все варварське населення. На допомогу від губернатора команда отримує глухоніму следопитку розвідницю по імені Етайн.

Ольга Куриленко у фільмі "Центуріон" Filmz.ru

Дівчина ненавидить римлян, за те що вони вбили її сім'ю, і в поході вона приводить легіон в пастку. Опісля римські воїни дізнаються, що їх генерал живий і був захоплений в полон. Тепер на плечі дев'ятого легіону лягло нелегке завдання, впоратися з яким буде дуже складно...

"Облівіон" (2013 рік)

Американський фантастичний бойовик, який демонструє події 2077 року. Партнером Ольги Куриленко по фільму став відомий актор Том Круз.

Куриленко в стрічці "Облівіон" Film.pro

Дія фільму переносить в далеке майбутнє, в якому планета Земля піддалася інопланетному вторгненню. Людству вдалося здобути перемогу, але планета стала непридатною для життя, і всім уцілілим довелося переселитися на Титан, супутник Сатурна.

Через довгі роки деякі люди все ще продовжують перебувати на Землі. Це команда зачистки, завдання якої – ремонт і обслуговування роботів, які знаходять і знищують рештки прибульців.

"Смерть Сталіна" (2017 рік)

Дія фільму розгортається в 1953 році, через кілька днів після смерті Йосипа Сталіна, коли починається нестримна політична війна за владу.

"Смерть Сталіна" Slate.com

Піаністка Марія Юдіна вкладає в конверт з грамплатівки записку з побажанням смерті Сталіна. На Ближній дачі Йосип Сталін читає записку, сміється і в судомах падає. Його знаходять паралізованим. Смерть Сталіна через кілька днів настає в результаті крововиливу в мозок. Після його похорону починається сутичка за владу: в боротьбу за владу активно включаються Хрущов і Берія.

Згодом в гонку вступає і "керівник радянської армії" маршал Жуков, незадоволений діями Берії. В результаті спільних дій Хрущов і Жуков переконують формального керівника держави Георгія Маленкова, В'ячеслава Молотова і інших членів Президії ЦК КПРС і вбивають Берію.

Нагадаємо, 40-річна Ольга Куриленко родом з Бердянська Запорізької області. Свою кар'єру вона розпочала в якості моделі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти The Hollywood Reporter підрахували, що через спалах нового китайського коронавируса COVID-19 Голлівуд може втратити близько $20 млрд.

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