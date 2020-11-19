Королівська сім'я незадоволена новим сезоном 'Корони': ЗМІ назвали моменти, які їх збентежили

За інформацією ЗМІ, прем'єра нового сезону серіалу "Корона" викликала бурхливе обговорення в королівської сім'ї.

Їх збентежили кілька епізодів, які, на їхню думку, не збігаються з реальністю, пише "СтарХіт".

Так, перший момент, який розчарував Чарльза, стосувався лорда Маунтбеттена – двоюрідного дідуся принца. За сюжетом лорд засуджує його стосунки з Каміллою і каже, що сім'я розчарована поведінкою майбутнього монарха. Однак це неправда.

Як повідомила королівська біографиня Пенні Джунор, ця сцена не сподобалася Чарльзу. Адже принц завжди був близький із двоюрідним дідусем і не хотів би, щоб останній був показаний у такому ракурсі.

Крім цього, в "Короні" мало приділено уваги роману Діани з Джеймсом Х'юїттом, стосунки яких тривали близько п'яти років. Зазначимо, що навіть ходили чутки про те, що Гаррі є сином Х'юїтта. Але в серіалі відносини пари показані як швидкоплинні.

Старший син леді Ді Вільям теж не залишився в захваті від серіалу "Корона". Він заявив, що сценаристи експлуатують і показують стосунки Діани і Чарльза в неправильному світлі заради заробітку грошей.

Також у цій картині наявний епізод, у якому Чарльз ображає Діану, ледь не доводячи її до істерики. Цей момент також обурив Вільяма, оскільки в житті такої сцени не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо головні фейки про королівську сім'ю, які показали в 4 сезоні серіалу "Корона".