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7 квітня • оновлено в 11:53
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"Консультант": в Україні відбудеться прем'єра детективної мелодрами. Коли і де дивитися

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В Україні покажуть 16-серійну детективну мелодраму спільного виробництва компанії Star Media і каналу "Україна" "Консультант".

Як повідомляє прес-служба, прем'єра відбудеться 13 квітня о 21:00 на каналі "Україна". Серіал розповість вісім заплутаних історій з неординарним підходом до їх розслідування.

В Україні покажуть детективний серіал "Консультант"

В Україні покажуть детективний серіал "Консультант"

прес-служба

У центрі сюжету суперкріміналіст Борис Крилов (актор Олексій Морозов), якого називають сучасним Шерлоком Холмсом. Для розкриття справ він буде використовувати оригінальні методи роботи. Однак справжнім випробуванням для героя стане розслідування загибелі свого батька.

Працюючи в поліції в якості консультанта, він стикається з любов'ю всього свого життя – колись його студенткою, а зараз керівником слідчої групи Ганною Воскресенською (актриса Аліна Сергєєва). Розслідуючи злочини й розшукуючи злочинців, криміналісти стикаються з таємницями минулого й усвідомлюють, що їхні почуття все ще живі.

В Україні покажуть детективний серіал "Консультант"

В Україні покажуть детективний серіал "Консультант"

прес-служба

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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