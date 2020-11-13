Карантин вихідного дня в Україні: як будуть працювати кінотеатри

Згідно з постановою Кабінету міністрів, в зв'язку з введенням карантину вихідного дня в Україні кінотеатри працюватимуть з певними обмеженнями.

Про це стало відомо в ході засідання уряду 11 листопада, яке транслювалося на YouTube-каналі.

На території України будуть діяти обмеження, які вводили в "помаранчевій зоні".

Так, за новими правилами буде заборонена діяльність кінотеатрів і театрів із заповненістю залів у них більш ніж на 50% місць в кожному окремому залі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні штрафу за порушення карантину вихідного дня можна уникнути, якщо знати тактику поведінки в суді.