''Іронія долі'': у Росії розгорівся скандал через ''символ'' Нового року

Митрополит Рязанський Марк виступив із критикою традиційного новорічного радянського фільму "Ирония судьбы, или с легким паром", заявивши, що він нав'язує хибні цінності.

"Здається, в цьому фільмі Ельдара Рязанова немає нічого поганого, але насправді ідея, яка прихована в основі цього фільму, безумовно, не є позитивною", — розповів митрополит у відеозверненні, опублікованому на сайті Рязанської єпархії.

Представник РПЦ зазначив, що набуття головним героєм нової любові побудовано на зраді своєї нареченої, через що головна ідея суперечить ціннісним установкам християнина.

Кадр із фільму

"Ми говоримо про те, що потрібно працювати над собою, що будь-який результат є наслідком постійної праці. А тут зовсім інша картина: для того, щоб сталося диво, не потрібна праця, можна просто зустрітися, посидіти, напитися — і диво станеться само собою", — обурився він.

Кадр із фільму

На його думку, така ідея шкідлива для християн, оскільки "наповнює душу людини помилковими, нездійсненними мріями".

Митрополит Рязанський Марк ashurbeyli.ru

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно окупанти відзначилися новим маразмом, знявши привітання громадян із Новим роком від імені Кримського моста.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.