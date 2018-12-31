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''Іронія долі'': у Росії розгорівся скандал через ''символ'' Нового року

11.2тЧитати матеріал російською

Митрополит Рязанський Марк виступив із критикою традиційного новорічного радянського фільму "Ирония судьбы, или с легким паром", заявивши, що він нав'язує хибні цінності.

"Здається, в цьому фільмі Ельдара Рязанова немає нічого поганого, але насправді ідея, яка прихована в основі цього фільму, безумовно, не є позитивною", — розповів митрополит у відеозверненні, опублікованому на сайті Рязанської єпархії.

Представник РПЦ зазначив, що набуття головним героєм нової любові побудовано на зраді своєї нареченої, через що головна ідея суперечить ціннісним установкам християнина.

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''Іронія долі'': у Росії розгорівся скандал через ''символ'' Нового року

Кадр із фільму

"Ми говоримо про те, що потрібно працювати над собою, що будь-який результат є наслідком постійної праці. А тут зовсім інша картина: для того, щоб сталося диво, не потрібна праця, можна просто зустрітися, посидіти, напитися — і диво станеться само собою", — обурився він.

''Іронія долі'': у Росії розгорівся скандал через ''символ'' Нового року

Кадр із фільму

На його думку, така ідея шкідлива для християн, оскільки "наповнює душу людини помилковими, нездійсненними мріями".

Митрополит Рязанський Марк

Митрополит Рязанський Марк

ashurbeyli.ru

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно окупанти відзначилися новим маразмом, знявши привітання громадян із Новим роком від імені Кримського моста.

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Тема
Новий рік
Місце
Росія
Теги
РПЦскандалифільмНовий рік-2019Новини Росії
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минин евген
минин евген
кацапский символизм на уровне животных инстинктов. но рогатые животные пеной изо рта всех заплюют, кто удосужится их "ценности" попрать.
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Вовка кабаеву имел, а этот клоун про ценности
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Iv Georgi
Iv Georgi
ну вовчик круче , хоть поржем а может даже синювмрлу отменят
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