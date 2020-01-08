Хто отримає Оскар-2020: прогнози букмекерів

92-я церемонія вручення нагород премії "Оскар" за заслуги в галузі кінематографу за 2019 рік відбудеться 9 лютого в театрі "Долбі" в Голлівуді. Академією кінематографічних мистецтв і наук будуть представлені номінанти в 24 номінаціях.

Аналітики називають головним претендентом на перемогу в номінації "Кращий фільм" картину Мартіна Скорсезе "Ірландець". На другому місці опинилася стрічка Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", а на третьому - "Шлюбна історія" Ноа Баумбаха. OBOZREVATEL пропонує дізнатися прогнози букмекерів.

Так, лідером в номінації "Кращий фільм" є "Одного разу в Голлівуді". "Краща жіноча роль" - Рене Зелвегер, "Кращий адаптований сценарій" - Ірландець, "Краща чоловіча роль" - Хоакін Фенікс, за роль Джокера у однойменному фільмі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, кінокритики назвали кращі фільми, зняті за минулі десять років. Рейтинг картин опублікувало авторитетне видання World of Reel шляхом опитування 250 критиків і представників кіноіндустрії.

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