"Форсаж-9": дата виходу, трейлер, де дивитися онлайн

У серпні 2019 року відбулася прем'єра "Форсаж: Хоббс і Шоу". "Форсаж-9" - продовження популярної франшизи, яка буде випущена в травні 2020 року компанією Universal Pictures.

Поки сюжет фільму невідомий, проте вже є інформація про те, що в новій частині "Форсажу" глядачі зможуть знову побачити улюблених героїв, які (що не підтверджене офіційно) можуть відправитися в космос.

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Про що буде "Форсаж-9"?

Фільм "Форсаж-8" закінчився тим, що у головного героя і його дружини народився син. Це відразу викликало у глядачів думки про те, що можна чекати продовження. Поки немає інформації про сюжет "Форсажу-9", проте можна бути впевненими в тому, що друзі-гонщики знову змагатимуться в своїх неймовірних навичках з численними небезпечними злочинцями.

Хто зніметься в "Форсаж-9?"

Головну роль у фільмі зіграє Він Дизель. Він знову постане перед глядачами в образі Домініка Торенто, колишнього злочинця, який став професійним вуличним гонщиком. Роль дружини Домініка, Летті Орис, виконає Мішель Родрігес. Також у фільмі візьмуть участь Джордана Брюстер, Тайріз Гібсон, Наталі Еммануель і Хелен Міррен. Роль небезпечного комп'ютерного злочинця виконає чудова Шарліз Терон.

Особливий інтерес представляє сюжетна лінія Мії, роль якої виконує Джордана Брюстер. В останньому фільмі Мія вирішує піти в більш спокійне життя разом зі своїм чоловіком Брайаном, якого зіграв покійний Пол Уокер.

Дуейн Джонсон у фільмі зніматися не буде. Пов'язано це з тим, що у Джонсона і Дизеля ще в 2017 році виникли творчі розбіжності, і помиритися акторам не вдалося до нинішнього моменту.

Як знімається фільм?

У листопаді 2014 року представники компанії Universal Pictures виступили із заявою про те, що після фільму "Форсаж-7" будуть випущені ще як мінімум три фільми про пригоди Домініка Торенто. Сам Він Дізель підтвердив своє повернення в проект лише в квітні 2017 року.

Де можна подивитися трейлер?

На даний момент трейлер фільму все ще не випущений. Швидше за все, глядачі зможуть побачити найяскравіші моменти "Форсажу-9" в кінці 2019 року. А поки ви можете подивитися фанатський огляд на попередні частини кіноепопеї.

Де подивится "Форсаж-9" онлайн?

Дата офіційного виходу стрічки в кінотеатрах країни на даний момент невідома.

Хто працює над фільмом?

У травні 2018 року Деніел Кейсі приступив до роботи над сценарієм. Кейсі ще ніколи не брав участі в написанні сценаріїв до високобюджетних фільмів, проте продюсери розраховують, що завдяки цьому вдасться переосмислити історію героїв і зробити її ще більш цікавою.

До речі, продюсери не виключають того, що в дев'ятому фільмі персонажам доведеться опинитися в космосі. Глядачам залишається тільки чекати, який непередбачуваний сюжетний поворот може привести до такого розвитку подій. Режисером дев'ятої частини франшизи стане Джастін Лін.

Цікаві факти

Спочатку передбачалося, що "Форсаж-9" вийде на екрани в квітні 2020 року. Однак пізніше дата була перенесена на травень: викликана затримка тим, що продюсери не хочуть, щоб стрічка вступила в конкуренцію з новим фільмом про пригоди Джеймса Бонда.

Франшиза "Форсаж" стала найприбутковішою для Universal: сумарні касові збори всіх фільмів перевищують 5 мільярдів доларів.

Він Дізель вирішив оприлюднити акторський склад "Форсаж-9" на своїй сторінці в Інстаграм. Він виклав фото зі своїми колегами по зйомках, в підписі вказавши, що актори за час спільної роботи встигли стати справжньою родиною.

Мішель Родрігес в інтерв'ю заявляє, що в фільмі занадто мало яскравих жіночих ролей, тому їй доводиться одній "віддуватися за всіх". Мішель навіть говорила, що може зовсім покинути франшизу, якщо в ній не з'явиться більше цікавих персонажів-жінок.

Актриса погодилася взяти участь в "Форсаж-9" тільки після того, як прочитала сценарій і переконалася в тому, що її побажання виконано, а до роботи над фільмом приєдналася жінка-сценарист. Не виключено, що в майбутньому буде зніматися і "жіночий" спін-офф "Форсажу", проте поки це тільки чутки.

Режисер картини, Джастін Лін, відзначив перший день роботи фотографією в Twitter. Під фото Лін залишив коментар: "Відчуваю себе вдома".

Останній фільм франшизи - "Форсаж-10" (який поки що має робочу назву "Форсаж-Х"), глядачі зможуть побачити в 2021 році.

Зйомки "Форсажу-9" довелося призупинити через нещасний випадок: 22 липня дублер Дізеля впав з великої висоти. На щастя, він вижив і робота була відновлена через день після інциденту.

На даний момент про майбутній фільм відомо дуже мало. Однак уже зараз можна гарантувати, що в травні 2020 року в кінотеатрах глядачі зможуть насолодитися приголомшливим видовищем. Адже "Форсаж" - одна з небагатьох франшиз, в якій кожен наступний фільм збирає велику касу, ніж попередній!

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