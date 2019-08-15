"Форма "русского міра": в Україні пояснили небезпеку "Сватів"

Скандальний серіал "Свати" студії "95 Квартал" є тонкою формою "русского міра" в Україні.

Таку думку висловив відомий радіо- і телеведучий, співзасновник "Громадського радiо" Андрій Куликов в інтерв'ю виданню "ФАКТИ", уточнивши, що глядачам нав'язується думка, ніби на пострадянському просторі живуть однакові люди.

"Пан Зеленський разом зі своїми колегами дуже довго був одним з активних творців "русского міра". Не такого очевидного, як "духовні скрєпи", гасла про матінку-Росію та інше, а дуже тонкого. Дія в усіх фільмах "95 Кварталу", за винятком хіба що "Слуги народу", де йде прив'язка до України, відбувається в безповітряному просторі", – сказав він.

Володимир Зеленський (ліворуч), Євген Кошовий (по центру) instagram / kvartal95official

Куликов уточнив, що ті ж "Свати" абсолютно не мають під собою українства. А в серіалі, за його словами, показується скоріш життя на пострадянському просторі, ніж в нашій країні.

"Ось! Там чути награний квазіукраїнський акцент, який насправді з українським нічого спільного не має. Реальною українського життя – з плюсом чи мінусом – там немає. Навіюється думка, що на пострадянському просторі "ми всі однакові", – додав він.

"Свати" Кадр из сериала

Куликов також розповів, що періодично дивиться російські та українські серіали, намагаючись знайти там ознаки, що вказують на географічну приналежність картини.

"Але в російських, окрім номерів на машинах і одніїє-двох згадок, скажімо, про префект або федеральний округ, теж немає прив'язки до реального російського життя. Це розраховано, щоб глядач в Україні, Казахстані або Латвії міг вигукнути: "Таке ж може статися і зі мною", – сказав він.

"Свати 4" Кадр з серіалу

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