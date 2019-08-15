"Форма "русского міра": в Україні пояснили небезпеку "Сватів"

Скандальний серіал "Свати" студії "95 Квартал" є тонкою формою "русского міра" в Україні.
Таку думку висловив відомий радіо- і телеведучий, співзасновник "Громадського радiо" Андрій Куликов в інтерв'ю виданню "ФАКТИ", уточнивши, що глядачам нав'язується думка, ніби на пострадянському просторі живуть однакові люди.
"Пан Зеленський разом зі своїми колегами дуже довго був одним з активних творців "русского міра". Не такого очевидного, як "духовні скрєпи", гасла про матінку-Росію та інше, а дуже тонкого. Дія в усіх фільмах "95 Кварталу", за винятком хіба що "Слуги народу", де йде прив'язка до України, відбувається в безповітряному просторі", – сказав він.
Володимир Зеленський (ліворуч), Євген Кошовий (по центру)
instagram / kvartal95official
Куликов уточнив, що ті ж "Свати" абсолютно не мають під собою українства. А в серіалі, за його словами, показується скоріш життя на пострадянському просторі, ніж в нашій країні.
"Ось! Там чути награний квазіукраїнський акцент, який насправді з українським нічого спільного не має. Реальною українського життя – з плюсом чи мінусом – там немає. Навіюється думка, що на пострадянському просторі "ми всі однакові", – додав він.
"Свати"
Кадр из сериала
Куликов також розповів, що періодично дивиться російські та українські серіали, намагаючись знайти там ознаки, що вказують на географічну приналежність картини.
"Але в російських, окрім номерів на машинах і одніїє-двох згадок, скажімо, про префект або федеральний округ, теж немає прив'язки до реального російського життя. Це розраховано, щоб глядач в Україні, Казахстані або Латвії міг вигукнути: "Таке ж може статися і зі мною", – сказав він.
"Свати 4"
Кадр з серіалу
Як раніше писав OBOZREVATEL:
У листопаді 2017 року Мінкульт України вніс фільми і серіали за участі Федора Добронравова (у "Сватах" він виконує одну з головних ролей. — Ред.) до "чорного списку", СБУ заборонила актору в'їзд в Україну терміном на три роки.
Зйомки нового сезону "Сватів" студія "Квартал 95" планувала ще у 2014 році. Однак вони були відкладені через події в Україні, а також подальше інтерв'ю Добронравова, в якому він висловив підтримку анексії Криму Росією.
У коментарі для OBOZREVATEL директор із розвитку студії "Квартал 95" Ірина Побєдоносцева також повідомила, що серіал "Свати" повернеться на українські телеканали після набуття чинності рішення Окружного адміністративного суду.
Разом зі скасуванням заборони на показ "Сватів" в Україні суд також дозволив скандальному Добронравову в'їзд в Україну.
З 1 липня в Україні почали показ шостого сезону "Сватів".
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