Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини кіно

"Форма "русского міра": в Україні пояснили небезпеку "Сватів"

2.5т Читати матеріал російською

Скандальний серіал "Свати" студії "95 Квартал" є тонкою формою "русского міра" в Україні.

Таку думку висловив відомий радіо- і телеведучий, співзасновник "Громадського радiо" Андрій Куликов в інтерв'ю виданню "ФАКТИ", уточнивши, що глядачам нав'язується думка, ніби на пострадянському просторі живуть однакові люди.

"Пан Зеленський разом зі своїми колегами дуже довго був одним з активних творців "русского міра". Не такого очевидного, як "духовні скрєпи", гасла про матінку-Росію та інше, а дуже тонкого. Дія в усіх фільмах "95 Кварталу", за винятком хіба що "Слуги народу", де йде прив'язка до України, відбувається в безповітряному просторі", – сказав він.

Володимир Зеленський (ліворуч), Євген Кошовий (по центру)

Володимир Зеленський (ліворуч), Євген Кошовий (по центру)

instagram / kvartal95official

Новини
"Натисніть на чоловіка!" У США написали відкритого листа дружині Зеленського

Куликов уточнив, що ті ж "Свати" абсолютно не мають під собою українства. А в серіалі, за його словами, показується скоріш життя на пострадянському просторі, ніж в нашій країні.

"Ось! Там чути награний квазіукраїнський акцент, який насправді з українським нічого спільного не має. Реальною українського життя – з плюсом чи мінусом – там немає. Навіюється думка, що на пострадянському просторі "ми всі однакові", – додав він.

"Свати"

Кадр из сериала

Куликов також розповів, що періодично дивиться російські та українські серіали, намагаючись знайти там ознаки, що вказують на географічну приналежність картини.

"Але в російських, окрім номерів на машинах і одніїє-двох згадок, скажімо, про префект або федеральний округ, теж немає прив'язки до реального російського життя. Це розраховано, щоб глядач в Україні, Казахстані або Латвії міг вигукнути: "Таке ж може статися і зі мною", – сказав він.

"Свати 4"

"Свати 4"

Кадр з серіалу

Як раніше писав OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Андрій Куликов
Місце
Україна
Теги
Свати серіал шоу-бизнес 95 Квартал пропаганда
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
10
8
Смішно
6
Цікаво
16
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
филипп филипыч
филипп филипыч
президент украины это скрытый русский мир))) упоротые вы зачем выставляете себя идиотами?)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Крым Андрей
Крым Андрей
филипп филипыч, что значит "выставляете"?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...