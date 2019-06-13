У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра "Люди в чорному: Інтернешнл"

12 червня в кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) перебуваючи лась гала-прем'єра фантастичного екшна – "Люди в чорному: Інтернешнл".

Пер вимі стрічку побачили Дмитро Ступка, Яна Клочкова, Соломія Вітвіцька, Анна Трінчер, Богдан Осадчук, Яна Алтухова, Мирослава Ульянина, Юрій Романов, Ірина Заря, Валерія Толочина, група Brosko.

Про фільм:

Ви навіть про це не підозрюєте, але існує таємна організація, яка охороняє Землю від різного роду інопланетян і дивних істот. Це Люди в чорному. Як не складно здогадатися, вони майже завжди в чорних ділових костюмах. У них є свої агенти в усіх великих містах на нашій планеті. У кожного з Людей в чорному є нереально круті пушки і пристосування, які допомагають стежити за порядком на Землі, щоб інопланетяни не турбували людей. Час від часу там навіть проводиться набір новачків – так в пару до Агенту Н потрапила Агент М. Ці двоє точно добре спрацюються, адже це так весело стріляти по монстрам. Буде багато драйву.

Український трейлер

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Люди в чорному: Інтернешнл" стартує з 13 червня.

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