ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/кінопрем'єри

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра короткометражок "Оскар Шортс"

426Читати матеріал російською

8 червня в кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) перебуваючи лась гала-прем'єра Oscar Shorts 2019 – 5 кращих короткометражних фільмів за версією найпрестижнішої кінопремії світу.

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра короткометражок "Оскар Шортс"

Пер вимі стрічку побачили Юрій Марченко, група [O], B ahroma, Олексій Дівєєв-Церковний, Монро, Алік Шпилюк, В'ячеслав Соломка та багато інших.

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра короткометражок "Оскар Шортс"

Фото: Катя Золотухина

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра короткометражок "Оскар Шортс"

Фото: Катя Золотухина

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра короткометражок "Оскар Шортс"

Фото: Катя Золотухина

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра короткометражок "Оскар Шортс"

Фото: Катя Золотухина

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра короткометражок "Оскар Шортс"

Фото: Катя Золотухина

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра короткометражок "Оскар Шортс"

Фото: Катя Золотухина

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра короткометражок "Оскар Шортс"

Фото: Катя Золотухина

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра короткометражок "Оскар Шортс"

Фото: Катя Золотухина

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра короткометражок "Оскар Шортс"

Фото: Катя Золотухина

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра короткометражок "Оскар Шортс"

Фото: Катя Золотухина

У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра короткометражок "Оскар Шортс"

Фото: Катя Золотухина

Про фільм:

Кожен фільм, який увійшов до збірки Oscar Shorts, пройшов довгий шлях міжнародної селекції: від локального журі в кожній країні світу до схвалення 5200 кіноакадеміками, що підтверджує художню цінність фільмів-номінантів. "Oscar Shorts-2019" - унікальний шанс побачити їх всі разом на великому екрані і дізнатися, за що і кому в цьому році дісталася заповітна стат уетка.

У країнський трейлер

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Oscar Shorts "стартує з 20 червня.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel