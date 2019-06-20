У кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра короткометражок "Оскар Шортс"

8 червня в кінотеатрі "Оскар" (МФК Gulliver) перебуваючи лась гала-прем'єра Oscar Shorts 2019 – 5 кращих короткометражних фільмів за версією найпрестижнішої кінопремії світу.

Пер вимі стрічку побачили Юрій Марченко, група [O], B ahroma, Олексій Дівєєв-Церковний, Монро, Алік Шпилюк, В'ячеслав Соломка та багато інших.

Фото: Катя Золотухина

Фото: Катя Золотухина

Фото: Катя Золотухина

Фото: Катя Золотухина

Фото: Катя Золотухина

Фото: Катя Золотухина

Фото: Катя Золотухина

Фото: Катя Золотухина

Фото: Катя Золотухина

Фото: Катя Золотухина

Фото: Катя Золотухина

Про фільм:

Кожен фільм, який увійшов до збірки Oscar Shorts, пройшов довгий шлях міжнародної селекції: від локального журі в кожній країні світу до схвалення 5200 кіноакадеміками, що підтверджує художню цінність фільмів-номінантів. "Oscar Shorts-2019" - унікальний шанс побачити їх всі разом на великому екрані і дізнатися, за що і кому в цьому році дісталася заповітна стат уетка.

У країнський трейлер

На екранах мережі кінотеатрів "Оскар" фільм "Oscar Shorts "стартує з 20 червня.

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