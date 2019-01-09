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Прем'єра психологічного трилера "Скло"

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Кінохіти легендарного М. Найта Шьямалана "Спліт" і "Невразливий" продовжаться в шокуючому трилері.

Небезпечний псих з множинним розладом особистості і таємничий терорист на ім'я "Скло" виходять на слід своїх давніх ворогів. Хто зупинить звіра в людській подобі?

Розігруємо квитки на фільм за участю Семюеля Л. Джексон і Брюса Вілліса. Для участі в конкурсі необхідно підписатися на сторінку Obozrevatel і Шоу Обоз в Facebook.

Вже 14 січня ми розіграємо квитки на прем'єру трилера серед усіх учасників, які виконали умови конкурсу.

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