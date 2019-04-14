"Гра престолів-8'': стала відома дата виходу першої серії в Україні

Перша серія восьмого, останнього сезону всесвітньо популярного серіалу "Гра престолів" вийде 14 квітня о 21:00 у США. Українці зможуть побачити серію 15 квітня о 4:00.

Прем'єра серіалу відбудеться на телеканалі HBO, повідомляє британське видання Telegraph.

Орієнтовна тривалість першого епізоду буде близько 54 хвилин. У новому сезоні буде всього 6 серій.

Постер до останнього сезону серіалу "Гра престолів"

Дивіться також трейлер восьмого сезону "Гри престолів":

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Австралії перед прем'єрою восьмого сезону представили кладовище загиблих героїв серіалу "Гра престолів", де фанати можуть вшанувати пам'ять Маргеррі Тіреллі, Кхала Дрогобич, Рамсі Болтона, Джоффрі Баратеона, Мізинця, Ходора та інших загиблих персонажів.

3 квітня в нью-йоркському Radio City Music Hall відбулася прем'єра заключного сезону серіалу HBO.

Раніше НВО представив повний трейлер своїх новинок, де показав нарізку і із серіалу "Гра престолів". Пізніше фанів спантеличили похмурим тизером.

У мережі передчуття прем'єри популярного серіалу викликало ажіотаж серед шанувальників.

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