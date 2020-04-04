Довге волосся, зйомки в "Каменській": яким був 53-річний Дмитро Нагієв у молодості

Популярний російський актор та ведучий Дмитро Нагієв 4 квітня відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 53 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, яким був Нагієв у молодості, та згадати найяскравіші цитати головного російського мачо.

Дмитро Нагієв instagram.com/nagiev.universal

Дмитро Нагієв у молодості

У юності Дмитро Нагієв відслужив в армії, у військах ППО під Вологдою. В армії майбутній зірці довелося нелегко – додому він повернувся з переламаними носом і ребрами.

У 1991 році Нагієв закінчив Ленінградський державний інститут театру, музики і кінематографії.

Дмитро Нагієв в молодості Pinterest

Дмитро Нагієв в молодості Pinterest

1990 року під час репетиції випускної вистави в актора стався приступ: лікарі поставили діагноз параліч лицьового нерва.

На лікування пішло півроку, але "фірмове" примруження залишилося в Нагієва на все життя.

Дмитро Нагієв у серіалі "Каменська"

Дмитро Нагієв у серіалі "Каменська"

Нагієв працював радіоведучим, чотири рази він був визнаний найкращим радіоведучим у Росії. З 2000 по 2008 рік грав у детективному серіалі "Каменська".

Також зіграв власника ресторану "Клод Моне" в ситкомі "Кухня" і головну роль у телесеріалі "Фізрук".

Дмитро Нагієв: найкращі цитати

Дмитро Нагієв славиться не лише роботою в кіно, але й влучними висловами. Деякі з них навіть встигли стати афоризмами. Пропонуємо увазі читача найяскравіші цитати Дмитра Нагієва.

Якщо чесно, у мене два кумири – на різні випадки життя. Коли я йду в спортзал, мій кумир – Тарзан, а коли їм після шостої вечора – Саша Цекало.

***

Якби я кидався з вікна кожного разу, коли в мене щось не виходило, я б усе життя провів у польоті...

***

Досі пишу слово "блин" з трьома помилками... через "ять".

***

Повні штани жаху...

***

Не будемо тягнути кота за всі подробиці.

***

Реакція жінок на чоловіка, що йде, різна. Одні допомагають зібрати валізу, інші влаштовують істерики. У першому випадку чоловік, як не дивно, зазвичай повертається.

***

Не розумію написів "На Берлін", як і написів "Можемо повторити". Що це? Що це взагалі? Хто ти такий, шматок гівна, що ти хочеш це повторити? Я пам'ятаю ще, як я з дідусем ходив на свята, на День Перемоги, коли вони тихенько випивали, люди похилого віку, з однією лише фразою "Щоб не було війни", і раптом ти їдеш, сука, з написом "На Берлін, 41-45 можемо повторити". Ти чого, хлопче?

***

У тебе депресульки? Я випишу тобі обіймашки!

***

Ніколи не сперечайся з дурнями, а то оточуючі не збагнуть різниці.

***

Якщо людини немає поруч, коли тобі погано, то нахріна вона потрібна, коли тобі добре.

***

Коли в міцну сім'ю раптом приходить біда, там не кажуть "Це через тебе", там кажуть "Я з тобою". І це головні слова в сімейному житті.

***

Якщо людина в усьому бачить ворожнечу, то є лише один спосіб зробити її більш дружелюбнішою трохи – полюбити.

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