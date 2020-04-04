Довге волосся, зйомки в "Каменській": яким був 53-річний Дмитро Нагієв у молодості

Популярний російський актор та ведучий Дмитро Нагієв 4 квітня відзначає свій день народження.
Так, йому виповнюється 53 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, яким був Нагієв у молодості, та згадати найяскравіші цитати головного російського мачо.
Дмитро Нагієв
instagram.com/nagiev.universal
Дмитро Нагієв у молодості
У юності Дмитро Нагієв відслужив в армії, у військах ППО під Вологдою. В армії майбутній зірці довелося нелегко – додому він повернувся з переламаними носом і ребрами.
У 1991 році Нагієв закінчив Ленінградський державний інститут театру, музики і кінематографії.
Дмитро Нагієв в молодості
Дмитро Нагієв в молодості
1990 року під час репетиції випускної вистави в актора стався приступ: лікарі поставили діагноз параліч лицьового нерва.
На лікування пішло півроку, але "фірмове" примруження залишилося в Нагієва на все життя.
Дмитро Нагієв у серіалі "Каменська"
Дмитро Нагієв у серіалі "Каменська"
Нагієв працював радіоведучим, чотири рази він був визнаний найкращим радіоведучим у Росії. З 2000 по 2008 рік грав у детективному серіалі "Каменська".
Також зіграв власника ресторану "Клод Моне" в ситкомі "Кухня" і головну роль у телесеріалі "Фізрук".
Дмитро Нагієв: найкращі цитати
Дмитро Нагієв славиться не лише роботою в кіно, але й влучними висловами. Деякі з них навіть встигли стати афоризмами. Пропонуємо увазі читача найяскравіші цитати Дмитра Нагієва.
Якщо чесно, у мене два кумири – на різні випадки життя. Коли я йду в спортзал, мій кумир – Тарзан, а коли їм після шостої вечора – Саша Цекало.
***
Якби я кидався з вікна кожного разу, коли в мене щось не виходило, я б усе життя провів у польоті...
***
Досі пишу слово "блин" з трьома помилками... через "ять".
***
Повні штани жаху...
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Не будемо тягнути кота за всі подробиці.
***
Реакція жінок на чоловіка, що йде, різна. Одні допомагають зібрати валізу, інші влаштовують істерики. У першому випадку чоловік, як не дивно, зазвичай повертається.
***
Не розумію написів "На Берлін", як і написів "Можемо повторити". Що це? Що це взагалі? Хто ти такий, шматок гівна, що ти хочеш це повторити? Я пам'ятаю ще, як я з дідусем ходив на свята, на День Перемоги, коли вони тихенько випивали, люди похилого віку, з однією лише фразою "Щоб не було війни", і раптом ти їдеш, сука, з написом "На Берлін, 41-45 можемо повторити". Ти чого, хлопче?
***
У тебе депресульки? Я випишу тобі обіймашки!
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Ніколи не сперечайся з дурнями, а то оточуючі не збагнуть різниці.
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Якщо людини немає поруч, коли тобі погано, то нахріна вона потрібна, коли тобі добре.
***
Коли в міцну сім'ю раптом приходить біда, там не кажуть "Це через тебе", там кажуть "Я з тобою". І це головні слова в сімейному житті.
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Якщо людина в усьому бачить ворожнечу, то є лише один спосіб зробити її більш дружелюбнішою трохи – полюбити.
Треба було попросити у Бога - не зніматися в Голлівуді, а набір каструль. Спасибі, що зйомки були недовгими, а то туга за батьківщиною зовсім розмазала. В нас добре. Не завжди у нас, і не завжди добре. Але здорово. Навіщо нам Беверлі-Хіллз, якщо є вулиця Ентузіастів. Або як?
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