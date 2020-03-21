13 років без Дедюшка: як виглядає вже доросла дочка актора, якій пощастило не загинути в ДТП

Життя відомого актора Олександра Дедюшка обірвалося в листопаді 2007 року. Разом із зіркою в автокатастрофі розбилася його друга дружина і маленький син. Однак у нього була ще й старша дочка від першого шлюбу на ім'я Ксенія, яка зараз стала вже зовсім дорослою.

Де вона зараз, як виглядає і чим займається — в матеріалі OBOZREVATEL.

Ім'я Ксенії перший час було міцно пов'язано зі скандалом, що вибухнув довкола спадщини знаменитого актора. Родичі другої дружини Дедюшка, незважаючи на постанову суду, заволоділи майном, нічого не залишивши законній доньці Олександра. Про важку ситуацію журналістам розповідати не Ксенія, а її мати – перша дружина Дедюшка, яка залишалася з ним у дружніх відносинах до останнього дня.

Як стало відомо, Ксенія Дедюшко (по матері - Томіліна) не хотіла воювати за спадок і відмовилася від нього. Більше про дівчину нічого не було чутно. Шанувальники актора не погодилися з рішенням Ксюши. На їхню думку, потрібно було судитися далі і нікому не залишати квартиру і інші цінності.

Але зараз дівчина живе повним життям і, здається, не шкодує про свій вчинок. Вона більше не приходить на телешоу і практично не дає інтерв'ю.

Ксенія Томіліна, будучи дочкою акторів, теж пішла в театральний інститут, але закінчувати його не стала. Вирішивши, що акторська професія не для неї, вона вступила на факультет історії.

Взагалі, у дівчини дуже багато друзів. Зараз Ксенія живе в Москві і працює в сфері Газавтоматика, але періодично відвідує рідний Ярославль, де зустрічається з близькими і приятелями.

У дівчини активна громадянська позиція, вона гостро реагує на несправедливість і висловлює свою думку в соціальних мережах, не побоюючись наразитися на критику. Там же вона викладає безліч яскравих фотографій. Це і фотосесії, і випадкові кадри, і селфі. Велику частину займають знімки з поїздок в інші країни. Ксенія Дедюшко – запекла мандрівниця.

Дівчина вже відвідала Іспанію, Італію, Мексику, Угорщину та інші країни, але її серце все ж віддане Москві і Ярославлю. Головним у житті дочка знаменитого актора вважає свою родину. Саме вона дає дівчині максимальну підтримку в будь-яких життєвих ситуаціях. У Ксенії є молодший брат Арсеній - син колишньої дружини Олександра Дедюшка від другого шлюбу, який дуже дружний із сестрою.

З часів передачі в пам'ять про Олександра Дедюшка Ксенія сильно змінилася. Вона перефарбувала темне волосся в світле, тепер упізнати її важко. На фотографіях вона постає в різних образах: від спортивного до розкішного. Кожен знімок Ксюша супроводжує цікавим описом. Зрідка в словах дівчини миготять ностальгічні нотки.

Дивлячись на життя Ксенії, не залишається сумнівів, що трагічна подія не зломила її. Ця дівчина прекрасно впоралася і тепер живе насиченим життям в оточенні улюблених людей. Про спадщину Ксенія не згадує і, можливо, не тримає зла на родичів Світлани - другої дружини Олександра Дедюшка. Сьогодні Ксенія - освічена, самодостатня і красива жінка.

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