Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" – серія "День малюка"

Цього разу без подвигів і цікавинок точно не буде! Мердок розслідує пограбування, яке вчинили під час його власного візиту в банк. Без нападу і стрільби зі сховища зникає величезна на ті часи сума – тридцять тисяч доларів і пластини для друку грошей. А ще – обов'язково дізнайтеся, навіщо детективу кредит? І як Джулія Огден і Вільям Мердок стали батьками?

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