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1 жовтня • оновлено в 14:49
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Дивіться на ObozTV серіал "Розслідування Мердока" – серія "День малюка"

1.1т Читати матеріал російською

Цього разу без подвигів і цікавинок точно не буде! Мердок розслідує пограбування, яке вчинили під час його власного візиту в банк. Без нападу і стрільби зі сховища зникає величезна на ті часи сума – тридцять тисяч доларів і пластини для друку грошей. А ще – обов'язково дізнайтеся, навіщо детективу кредит? І як Джулія Огден і Вільям Мердок стали батьками?

Не пропустіть сьогодні о 20:10 на каналі ObozTV, з нами цікавіше!

Дивіться на <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span> серіал "Розслідування Мердока" – серія "День малюка"

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