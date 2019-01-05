Давайте будем честны, из того массового, что шло в кинотеатре в 2018-м, мало что захочется пересмотреть во второй раз. В общем-то, многое не хочется смотреть и в первый.

А вот фестивальное и независимое кино в этом году было на уровне. Тщательно проанализировав и первое, и второе, составила для вас свой список лучшего. Того, о чем говорили. Того, что нужно смотреть. Того, что захочется пересмотреть и порекомендовать другим киноманам, пишет Таня Касьян для womo.ua.

Братья Систерс/The Sisters Brothers

США, Франция

Фильм Жака Одиара причисляют к жанру черной комедии, хотя и драматических моментов в нем тоже хватает. Главные герои — братья по фамилии Систерз — наемники-головорезы, работающие на некого Командора. Их новая цель — парень по имени Уорм, который изобрел вещество, помогающее при поиске золота. О том, где находится Уорм, братьям докладывает разведчик Моррис, который со временем начинает симпатизировать потенциальной жертве. Погони, жесткие приключения, принцип "все или ничего" — это если в нескольких словах постараться описать фильм. А если добавить имена Хоакин Феникс, Джон Си Райли и Джейк Джилленхол, то появится еще несколько причин посмотреть этот захватывающий вестерн.

Новини Пять лучших фильмов для семейного просмотра

Горная женщина на войне/Kona fer í stríð

Исландия, Франция, Украина

Это история об исландке Хатле, хоровом дирижере и эко-активистке, яро протестующей против строительства алюминиевого завода в своем нагорье. Но все меняется, когда Хатла получает письмо с долгожданным уведомлением, что она может удочерить девочку из Украины, потерявшую всю семью в войне на востоке страны. В фильме перемешаны жанры драмы, лирики и иронии, что особенно усиливает саундтрек и то и дело появляющиеся музыканты на фоне. Кстати, изначально "Женщину на войне" хотели снимать в копродукции с Болгарией, но в итоге эпизоды в Украине были отсняты в Киевской области. На картину, взявшую несколько наград на европейских премиях, в том числе в Каннах, уже положили глаз британцы — ремейк будет снимать Джоди Фостер. Интересно, насколько аутентичной получится такая версия, потому что оригинальный фильм достоин всевозможных похвал, жаль только, что в шорт-лист "Оскара" он не попал.

Плохие времена в "Эль Рояле"/Bad Times at the El Royale

США

В некотором смысле театральный триллер Плохие времена в "Эль Рояле" начинается неспешно, отчего зрителю то и дело хочется воскликнуть "Ну когда же уже начнется жара"! А она начнется в самый неожиданный момент и продолжится до самого финала. Итак, несколько незнакомцев собрались в отеле, через который проходит граница между Невадой и Калифорнией. К их услугам только один портье, и им нужно выбрать правильный номер, чтобы спрятать или откопать в нем свои секреты. При просмотре фильма кажется, что тут приложил руку Квентин Тарантино, но хоть это и не так, получилось весьма стильно и кроваво. А еще, уверена, теперь, когда будете останавливаться в отелях, вы всегда будете проверять, что скрывается за зеркалом, висящим в комнате!

Не оставляй следов/Leave No Trace

США

Герои этого фильма — бездомные Уилл, ветеран войны в Ираке, и его 13-летняя дочь Том, живущие в парке практически в полной изоляции от всего остального мира. Естественно, что как и в "Капитане Фантастик" общество вмешивается в жизнь таких людей, пытаясь их социализировать. Им дают жилье, работу, возможность посещать школу. Но Уилл ощущает только давление и говорит своей дочери, что им нужно вернуться к своему прежнему образу жизни. Пожалуй, этот фильм может послужить нам всем хорошим напоминанием, что наши дети — это не мы, и иногда для их же блага стоит отпустить их. У картины с десяток номинаций на независимых кинофестивалях, а также премии от критиков, в частности за режиссуру и актерскую игру Томасин Маккензи.

Рома/Roma

Мексика, США

Наверное, самый титулованный фильм года. Почти две сотни номинаций, и уже как минимум половина побед, например, "Золотой лев" на Венецианском кинофестивале. В интернете можно встретить название "Рим", но правильнее все же будет Рома. Это название одного из районов в Мехико, хотя и назван он в честь итальянской столицы. В 70-х это был район, где проживал обыкновенный средний класс, и, наверное, для режиссера, мексиканца Альфонсо Куарона, это некая дань своему прошлому. В центре сюжета домработница Клео, которая работает на довольно зажиточную семью, кажущуюся идеальной. Но только кажущуюся. Идиллия нарушится, когда окажется, что у отца семейства есть любовница, да и у самой Клео свои проблемы. И ее личная история разворачивается на фоне мирных демонстраций, превратившихся в кровавую бойню. Картина достойна самого пристального просмотра, потому что то, как снял Куарон, — это шедеврально. Эти долгие наполненные и красивые планы, черно-белый цвет, который фокусирует ваш взгляд на главном, — все сделано мастерски. Осталось только дождаться, оценят ли это мастерство на "Золотом глобусе" и "Оскаре".

Тихое место/A Quiet Place

США

Еще один триллер, который не могу не вспомнить, настолько в нем все хорошо. Главные роли сыграла семейная актерская пара Джон Красинки и Эмили Блант, первый же выступил и режиссером. Действие происходит в постапокалиптическом мире, где людей истребляют монстры — слепые, но с невероятно тонким слухом. Наши герои — семья фермеров с тремя детьми, которым не всегда объяснишь, почему нельзя шуметь, тем более если один из детей не слышит. Они стараются обходить скрипящие половицы, общаются на языке жестов, а музыку слушают в наушниках. Но скоро в их доме должен появиться еще один ребенок, и как сдержать его крики и крики рожающей матери? Самое удивительное в этом фильме, который уже вошел в десятку лучших картин года, по версии Американского института киноискусства, — оглушающее молчание. Картину не получится включить просто на фоне. Так что смотрите с первой и до последней секунды, не отрываясь.

Дикая жизнь/Wildlife

США

Признаюсь, я очень люблю Пола Дано еще со времен "Маленькой мисс счастье" и как актера, и как вокалиста, и как гитариста. Но в "Дикой жизни" он раскрылся в новом для себя амплуа — режиссерском. При том успешно. Вместе со своей девушкой Зои Казан он и сценарий написал по одноименному роману Ричарда Форда. Зритель наблюдает за жизнью семьи Бринсонов — Джанет, Джерри и их сына-подростка Джо. Проблемы начинаются, когда Джерри увольняют с работы, а от новых предложений он отказывается. Чтобы поддержать семью, Джанет сама устраивается инструктором по плаванию, в итоге Джерри все же соглашается на низкооплачиваемую работу. Их брак начинает потихоньку трещать по швам, что не остается незамеченным для Джо. "Дикая жизнь" — это действительно портрет семьи, находящейся в кризисе, портрет, хорошо снятый Дано и блестяще сыгранный Кэри Маллиган в паре с Джейком Джилленхолом.

Остров собак/Isle of Dogs

США, Германия

В этом мультфильме перемешалось все — любовь к собакам, японской режиссуре и деталям, настолько все тонко сделано. И сделано так, чтобы картина была интересна всем, кто старше 13-ти. Действие разворачивается в будущем в Японии, находящейся на грани экологической катастрофы. Собак как рассадников "собачьего гриппа" здесь ссылают на отдельный Собачий остров, но с таким положением дел не все готовы мириться. Ни собаки, ни некоторые люди, точнее дети. Сумасшедше красиво, стильно, трогательно и очень своеобразно — так снимает взрослый сказочник Уэс Андерсон, который очень любит собак. Ну смотрите сами: ведь даже в английском названии мультфильма скрывается забавная игра слов — Isle of Dogs звучит как I love dogs. И это действительно заметно!

Быть Астрид Линдгрен/Unga Astrid

Дания, Швеция

Все мы знаем Астрид Линдгрен, как маму Карлсона и Пеппи, веселых и чудаковатых персонажей. А какой была жизнь самой писательницы? В начале фильма она предстает девушкой-подростком, которая живет в консервативной семье в сельской Швеции. Желая вырваться из-под контроля, она проходит стажировку в газете, где у нее завязываются отношения с редактором намного старше самой Астрид. Забеременев, она покинула свой родной дом и отправилась в Данию, чтобы тайно родить сына Лассе, потому что только здесь не спрашивали ни имени матери, ни отца. Но ребенка пришлось отдать приемной матери. Фактически Астрид осталась в одиночестве, а те деньги, что удавалось зарабатывать, она откладывала для встреч с сыном. И хотя спустя годы ее жизнь стала налаживаться, чувство вины долго не отпускало писательницу, которая решила во чтобы то ни стало сделать счастливыми тысячи детей по всему миру и подарить им тех самых веселых чудаков, о которых я упомянула вначале. Сам фильм получил довольно теплые отзывы критиков, которые особо отметили талантливую игру Альбы Аугуст.

Холодная война/Zimna wojna

Польша, Франция, Британия

В Каннах режиссер Павел Павликовский за свою "Холодную войну" взял награду как лучший режиссер, а еще на European Film Awards, где и сама картина была названа лучшей. Эта скрипка в самом начале фильма, этот опять-таки черно-белый цвет — все приковывает внимание зрителя к разворачивающейся истории любви в невозможное послевоенное время разрухи. Он — художественный руководитель ансамбля, она — девушка из соседней деревни, — оба из разных кругов с разными темпераментами, но любовь не выбирает, к кому прийти. Они встречаются, как бы сейчас сказали, во время кастинга, где она исполняет свою любимую композицию "Сердце" из фильма "Веселые ребята". "Про что эта песня?" — спрашивает он. "Про любовь", — отвечает она. Как и весь фильм — про любовь, но вопреки. "Холодную войну" критики уже называют фильмом, который станет классикой, и с этим сложно спорить.