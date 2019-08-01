"Дедпул 3": коли вийде, трейлер, дивитися онлайн

Балакучий найманець Дедпул підкорив глядачів в лютому 2016 року, однойменний фільм мав величезний успіх і став найкасовішим фільмом "дорослого" рейтингу R.

Відразу після гучної прем'єри шанувальники заволали в один голос, що неодмінно хочуть побачити другу частину, і вже влітку того ж року стало відомо про початок виробництва сіквела. Другий фільм вийшов в 2018 році, а тепер фанати знову вимагають від творців продовження банкету.

Чи вийде "Дедпул 3" і якщо так, то коли саме? Чи всі актори повернуться до своїх ролей або ж варто готуватися до замін в касті? І, найголовніше, які ще пригоди чекають Уейда Уїлсона?

Коли вийде фільм "Дедпул 3"?

Поки що творці не робили жодних офіційних заяв про початок виробництва третьої частини франшизи, хоч і заїкалися раніше, що планують як мінімум трилогію про цього персонажа і, якщо все складеться, то зйомки почнуться в листопаді 2019 року. Зараз представники Marvel Entertainment і 20th Century Fox інтригуюче мовчать і на питання фанатів не відповідають.

Якщо зйомки дійсно почнуться прийдешньої осені, то фільм напевно вийде в 2020 році.

Про що були попередні фільми про Дедпула?

У першому фільмі була показана історія Уейда Уїлсона, колишнього військового, який тепер промишляє найманою діяльністю. За певну суму грошей він готовий перерахувати чиї-небудь зуби або, скажімо, ефективно вибити борг. Не найбезпечніший вид діяльності, але Уейда влаштовує, він відчуває себе цілком щасливим, адже поруч з ним найкраща в світі жінка на ім'я Ванесса і вона погодилася вийти за нього заміж.

Але раптово він дізнається, що серйозно хворий, і після забігу по всіляких фахівцям Вілсон розуміє, що йому ніхто не здатний допомогти. Він встигає змиритися з тим, що скоро помре, коли на його порозі з'являється людина, що пропонує взяти участь в програмі експериментального лікування раку. Тоді Вейд ще не знав, що всі найближчі роки після чудесного лікування він витратить на те, щоб відловити всіх організаторів програми і жорстоко їм за все помститися ...

У другому фільмі Дедпул організовує загін супергероїв під назвою "Сила Ікс", щоб визволити з в'язниці хлопчиська-мутанта Рассела, і схопитися з Кейбл, солдатом, який прибув з майбутнього, щоб його знищити. Він стверджує, що в майбутньому Рассел до невпізнання змінить світ своїми злочинницькими підступами, і тому краще позбутися його прямо зараз. Дедпул ж упевнений, що зуміє повернути хлопця на сторону добра.

Про що буде фільм "Дедпул 3"?

Творці фільмів про Дедпула пишуть сценарії з урахуванням оригінальних коміксів про персонажа, але не базують на них сюжети, тому навіть припустити, що буде в третьому фільмі, досить-таки складно.

Раніше, під час прем'єри другого фільму, представники Марвел, причетні до виробництва, заявляли, що "Сила Ікс" ще покаже себе на екрані, причому набагато серйозніше, ніж це було в "Дедпул 2". У коміксах в команду входили дуже серйозні хлопці, і керував ними Кейбл.

Так чи інакше, сумніватися в тому, що фільм буде видовищним і цікавим не доводиться.

Хто зніме фільм "Дедпул 3"?

За перший фільм відповідав талановитий режисер Тім Міллер, для якого саме "Дедпул" став самим справжнім проривом в кар'єрі, проте через розбіжності всередині знімальної команди він вважав за краще не працювати над сиіквелом. На його місце прийшов Девід Літч ( "Джон Вік", "Вибухова блондинка"), який відмінно впорався зі своїм завданням.

Однак в той же час, коли всі заговорили про третій фільм про Дедпула, пройшла чутка про те, що Літч не повернеться в крісло режисера. Кого розглядають на цю посаду невідомо, але, здається, керувати новим сіквелом буде хтось інший.

Трейлер фільму "Дедпул 3"

Трейлера ще немає, але чому б не подивитися відео зі зйомок попередніх фільмів про Дедпула? Це дуже цікаво!

Акторський склад

Можна однозначно сказати, що до своєї ролі повернеться Райан Рейнольдс, який ще під час прем'єри першого фільму заявив, що не буде зніматися ні в яких супергеройських фільмах, але при цьому згоден грати Дедпула стільки раз, скільки попросять. Він є відданим шанувальником свого персонажа, і вніс величезний вклад у виробництво обох фільмів.

Також можна з упевненістю припустити, що глядачі знову побачать Зазі Бітц (Доміно), Т. Дж. Міллера (Тхір, кращий друг Уейда), Бріан Хільдебранд (Надзвукова Боєголовка), Стефана Капічіча (Колоса) і Карана Соні (таксист Допіндер).

Невідомо, чи повернеться в сюжет Джош Бролін, адже в кінці другої частини в руках Дедпула виявляється робочий пристрій для подорожей у часі, це означає, що, теоретично, Кейбл міг повернутися в майбутнє до своєї сім'ї.

Також, якщо сприймати сцену після титрів всерйоз, то в сюжет повинна повернутися Ванесса, беззмінна кохана Дедпула, яку вже двічі виконала актриса Морена Баккарін.

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