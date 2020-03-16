Одесу перетворили в Чикаго 20-х років: де знімали фільм "Дежа-вю" і як змінилися місця за 30 років

В кінці 80-х років в Одесі зняли одну з перших радянсько-польських авантюрних комедій "Дежа вю". Картина стала хітом кінопрокату тих часів, а багато фраз з неї народ розібрав на цитати.

Як виглядали місця зйомок тоді і як вони виглядають сьогодні — в матеріалі OBOZREVATEL

Одеса 80-х років перетворилася в приморське місто 20-х

Зйомки комедії відбувалися в Одесі в кінці 80-х років. Дія фільму починається в чиказькому театрі, яким на час стала Одеська опера. Також в картині можна побачити нинішній готель "Брістоль" (Пушкінська вулиця). У той час готель називався "Червоний". Його перший поверх займала перукарня, яка потрапила в кадр "Дежа вю" . Зараз її вже немає.

Ще одною знімальною локацією стала бібліотека імені Івана Франка (Книжковий провулок). У фільмі вона стала "Булочною" з підпільним казино.

Біля будинку Фальц-Фейна (вулиця Гоголя) вірмени ведуть головного героя до себе випити. Вони думають, що Поллак їх родич. В середині 2010-х почалася реконструкція цього старовинної будівлі, яке одесити називають Будинком з атлантами. Також в комедію потрапила знаменита Воронцовська колонада, яку сьогодні красиво підсвічують.

Дерибасівська

Погоня за Нічем проходить по легендарній Дерибасівській вулиці. На час зйомок на ній виконали заміну вивісок. Вона "обросла" синдикатами і трестами. Правда, сюди Поллак потрапляє тільки завдяки кіномонтажу. Перед цим він був на Польському спуску, а потім раптово потрапив на Дерибасівську, вийшовши з колишнього кінотеатру "Уточкіно", який в наш час перетворили в кафе, розташоване поруч із Міським садом (він теж потрапляє в кадр, але без фешенебельного ресторану, побудованого набагато пізніше).

Для "велосипедної гонки" творці фільму вибрали дивовижний маршрут. Її учасники "перескакують" з одного куточка Одеси в інший.

Друге християнське кладовище

Наступною знімальному локацією стало найстаріше Друге християнське кладовище. Влада міста з тих пір зміцнили кам'яну арку на головному вході, а територія цвинтаря помітно збільшилася за рахунок єврейської і католицької зон, стіни для проведення ритуалів, Алеї дружин і каплиці Ксенії Петербурзької.

На цьому кладовищі знаходяться могили віце-адмірала Гавриїла Жукова, зірки радянського кіно Михайла Водяного, академіка Володимира Філатова та багатьох інших знаменитих одеситів, а також кілька сімейних склепів 18-го століття.

Броненосець "Потьомкін" і інші кораблі

У картині показані зйомки легендарного "Броненосця "Потьомкін"" Сергія Ейзенштейна. Головні герої фільму якраз в цей момент влаштовують погоню за знаменитих Потьомкінських сходах.

У комедії Поллак прибуває в Одесу на кораблі "Феодосія", який насправді є навчальним судном "Екватор", що належить міському яхт-клубу. Щоб пароплав виглядав більш солідно, його обладнали ще одною бутафорної трубою. У другій половині 90-х корабель списали і продали на металобрухт.

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