Головна Новини
17 вересня • оновлено в 17:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини кіно

"Буде шкода": Шварценеггер відкрив долю свого персонажа у новому "Термінаторі"

358 Читати матеріал російською

У шостій частині сиквела легендарної картини з Арнольдом Шверценеггер в головній ролі Т-800 чекають складні випробування, які можуть призвести до загибелі "Термінатора".

Про це легенда голлівудського кіно розповів в інтерв'ю виданню Men `sHealth.

У бойовику "Термінатор: Темні долі" Т-800 протистоїть абсолютно новій моделі Термінатора, це поставить під питання виживання персонажа, і фанати, очевидно, будуть готові побачити загибель легенди.

За словами Шварценеггера, сюжет змушує задуматися про те, чи зможе вижити головний герой.

"Я думаю, він буде зломлений, але сподіваюся, що у цьому протистоянні він переможе", - сказав актор.

Трейлери не розкривають момент, однак фанати готові побачити смерть легендарного персонажа. Втім, Т-800 може загинути після того, як знищить свого супротивника.

Відзначимо, "Термінатор: Темні долі" – американський фантастичний бойовик, шостий в сіквелі картин "Термінатор" і "Термінатор-2: Судний день". Крім Арнольда Шварценеггера, в кіно знімалися Гебріел Луна, Лінда Хемілтон, Маккензі Девіс, Дієго Бонета і ін.

"Буде шкода": Шварценеггер відкрив долю свого персонажа у новому "Термінаторі"

Картина продовжує сюжетну лінію фільму "Термінатор-2: Судний день", дії відбуваються в 2022 році. "Легіон", представляющі нову мережу Штучного Інтелекту прямо з майбутнього вирішує надіслати новітню модель Термінатора, складаючогося з рідкого металу і здатного до поділу на дві справжні повноформатні бойові одиниці.

Новий Термінатор оголошує полювання на дівчину Даніеллу Рамос, а для її захисту Опір надсилає жінку-кіборга, яку звуть Грейс. До них також приєднуються Сара Коннор і Термінатор Т-800 (Лінда Хемілтон і Арнольд Шварценеггер).

Прем'єра картини відбудеться в жовтні-листопаді.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel