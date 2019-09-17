"Буде шкода": Шварценеггер відкрив долю свого персонажа у новому "Термінаторі"

У шостій частині сиквела легендарної картини з Арнольдом Шверценеггер в головній ролі Т-800 чекають складні випробування, які можуть призвести до загибелі "Термінатора".

Про це легенда голлівудського кіно розповів в інтерв'ю виданню Men `sHealth.

У бойовику "Термінатор: Темні долі" Т-800 протистоїть абсолютно новій моделі Термінатора, це поставить під питання виживання персонажа, і фанати, очевидно, будуть готові побачити загибель легенди.

За словами Шварценеггера, сюжет змушує задуматися про те, чи зможе вижити головний герой.

"Я думаю, він буде зломлений, але сподіваюся, що у цьому протистоянні він переможе", - сказав актор.

Трейлери не розкривають момент, однак фанати готові побачити смерть легендарного персонажа. Втім, Т-800 може загинути після того, як знищить свого супротивника.

Відзначимо, "Термінатор: Темні долі" – американський фантастичний бойовик, шостий в сіквелі картин "Термінатор" і "Термінатор-2: Судний день". Крім Арнольда Шварценеггера, в кіно знімалися Гебріел Луна, Лінда Хемілтон, Маккензі Девіс, Дієго Бонета і ін.

Картина продовжує сюжетну лінію фільму "Термінатор-2: Судний день", дії відбуваються в 2022 році. "Легіон", представляющі нову мережу Штучного Інтелекту прямо з майбутнього вирішує надіслати новітню модель Термінатора, складаючогося з рідкого металу і здатного до поділу на дві справжні повноформатні бойові одиниці.

Новий Термінатор оголошує полювання на дівчину Даніеллу Рамос, а для її захисту Опір надсилає жінку-кіборга, яку звуть Грейс. До них також приєднуються Сара Коннор і Термінатор Т-800 (Лінда Хемілтон і Арнольд Шварценеггер).

Прем'єра картини відбудеться в жовтні-листопаді.

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