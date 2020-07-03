Серіал "Бригада" вийшов на екрани 20 років тому (фото: JustWatch).

Російський актор Сергій Безруков показав рідкісні кадри зі зйомок легендарного серіалу 2000-х "Бригада", в якому він зіграв головну роль – кримінального авторитета Сашу Бєлого.

Так, на особистій сторінці в Instagram артист показав ролик, на якому демонструються фото, зроблені на знімальному майданчику. Він присвятив свій пост фанатам серіалу (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Безруков показав невідомі кадри зі зйомок легендарної "Бригади". Відео Instagram Сергія Безрукова

За словами Безрукова, деякі кадри були зроблені 20 років тому. На них зображені молоді актори, які виконали ролі в серіалі – Дмитро Дюжев, Павло Майков, Володимир Вдовиченков, Катерина Гусєва і Андрій Панін, котрий померл в 2013 році.

"Усім шанувальникам "Бригади"присвячується. Розбирав старі фотографії... Ось, знайшов альбом. Кадри зі знімального майданчика, 2000–2002 роки", – підписав відео Сергій Безруков.

Архівні кадри зі зйомок "Бригади" Instagram Сергія Безрукова

Архівні кадри зі зйомок "Бригади" Instagram Сергія Безрукова

Архівні кадри зі зйомок "Бригади" Instagram Сергія Безрукова

Архівні кадри зі зйомок "Бригади" Instagram Сергія Безрукова

Фанати серіалу і Безрукова почали активно обговорювати спогади про "Бригаду". Багато з них вказали, що це був найкращий серіал в епоху "нульових".

Відзначимо, саме після виходу стрічки Сергій Безруков отримав величезну популярність в Росії і за її межами. В Україні серіал також був дуже популярним.

Безруков показав невідомі кадри зі зйомок легендарної "Бригади". Відео Instagram Сергія Безрукова

Безруков показав невідомі кадри зі зйомок легендарної "Бригади". Відео Instagram Сергія Безрукова

Безруков показав невідомі кадри зі зйомок легендарної "Бригади". Відео Instagram Сергія Безрукова

Раніше OBOZREVATEL писав про те, хто з акторів російського серіалу "Бригада" помер до 2020 року.