Серіал "Мандалорець" від Disney: де дивитися онлайн, актори, трейлер

Компанія Disney вирішила запустити новий серіал по всесвіту "Star Wars". До виходу картини ще кілька місяців, а "Мандалорець" вже планує обійти в популярності нові "Зоряні війни".

Про проект відомо не багато. Вже скоро планується запуск стрімінгового сервісу, де ключовою складовою старту стане реліз серіалу.

Коли вийде "Мандалорець"

Прем'єра першої серії першого сезону запланована на 12 листопада 2019 року.

Сюжет серіалу

Дія серіалу розгортається після падіння Імперії, під керівництвом якої перебували численні галактики. Якщо судити про часовому проміжку, то дії серіалу відбуваються десь між 6 епізодом "Повернення Джедая" і 7 "Пробудження сили".

Тепер на її руїнах планується побудувати новий Орден. Але поки все це плани, а на території колись могутньої держави панує справжній хаос. Саме тут, в одному з найвіддаленіших куточків живе Мандалорець. З усіх міжгалактичних воїнів, саме він є кращим стрільцем.

Мандалорец Disney

Своє ім'я головний герой отримав від своїх предків, які в минулому проживали на планеті Мандалор. На його батьківщині всі жителі були поділені на окремі клани. Кожен з яких мав свого імператора і закони. При цьому всіх мандалорцев об'єднував культ війни. Їх основним заняттям була війна з жителями сусідніх галактик. Виходячи з переслідуваних цілей, всі ділилися на найманців, які воюють за ситхів і найманців, які підтримують джедаїв. Крім того, була ще й потужна третя сила.

Кожна дитина мандалорцев зростає в складних умовах. Малих з дитинства вчать воювати і загартовують характер, аби ставши дорослими, вони могли легко виживати в будь-яких умовах. Смерть в племенах мандалорцев – звичне явище, але, незважаючи на це, люди продовжують протистояти жорстокості Всесвіту. Їх головна мета – вижити, тому всі рішення повинні прийматися блискавично.

Новий серіал про "Зоряні війни" Disney

Серед усіх цих сміливих воїнів, особливо виділявся один юнак. Для захисту Мандалорець використовує обладунки, які були зроблені сотні років тому і вважаються найміцнішими у Всесвіті. Тому під час бою, він завжди стоїть на чолі війська. Незважаючи на те, що перший вогонь дістається саме йому, наш герой з будь-якої битви виходить неушкодженим. Для тих, хто проживає на інших планетах, такі обладунки стануть справжнім артефактом, за які багато хто захоче поборотися.

До падіння Імперії керівництво пишалося таким воїном, але після її краху, наш герой стає нікому не потрібним. З часу падіння Великої імперії пройшло вже 7 років. Саме в цей період, починаються головні пригоди нашого героя. Він вирішує оселитися в одній з найбільш віддалених частин галактики і точно так само, як і інші люди цього часу ніколи не знімає з себе свої обладунки.

Мандалорець – стрілець-одинак. Незважаючи на те, що навколо панує безправ'я, постійно відбуваються різні конфлікти, наш герой намагається жити по совісті і боротися за справедливість.

Де дивитися "Мандалорця"

Першим побачити прем'єру можна буде на стрім-каналі Disney +. Його запуск запланований на листопад 2019 року.

Як знімали "Мандалорця"

Головні ролі виконуватимуть Педро Паскаль, Дейв Філон, Карен Гілкріст, Колін Вілсон і Кетлін Кеннеді. Незважаючи на динамічність і небезпеку деяких сцен, всі актори грають без дублерів.

Джина Карано TMZ

Педро Паскаль Кадр з трейлера

Ходять чутки, що виконавець ролі Мандалорца під час роботи орієнтувався на Клінта Іствуда. Тому, можливо наш герой буде походити на ковбоя з Дикого Заходу.

Хто знімав "Мандалорця"

Режисером першого епізоду серіалу став Дейв Филон, вже відомий шанувальникам "Зоряних війн". Над іншими працюватимуть Дебора Чоу, Рик Фамуйіва, Тайка Вайтіті і Брайс Ховард.

Дейв Филон BBC

Фото зі зйомок

Lucasfilm вже опублікував перші знімки зі знімального майданчика.

Кадр зі зйомок Мандалорца TMZ

Так виглядає головний герой Кадр з трейлера

Трейлер "Мандалорца"

Творці серіалу все ще зберігають секретність. Трейлер "Мандалорца" був показаний лише один раз на виставці Star Wars Celebration. У мережі можна знайти записи, але тільки в огидній якості. Тому пропонуємо вам подивитися якісний розбір, де можна побачити і фрагменти трейлера.

Бюджет картини вже наблизився до позначки в 100 млн.доларів, тому глядачі чекають від режисера чогось вражаючого. Вже скоро ми дізнаємося - чи співпадуть очікування з реальністю.

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