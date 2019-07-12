Серіал Фарго: дивитися всі серії онлайн, трейлер 4 сезона, фото, актори

Фарго – культовий і неймовірно атмосферний кримінальний серіал, знятий за мотивами однойменного фільму 1995 року.

Три сезони – три захоплюючих, повних інтриги і чорного гумору історії. Тепер шанувальники з нетерпінням чекають прем'єри десяти нових епізодів, щоб знову поринути в похмуру і зимову атмосферу улюбленого серіалу.

Коли вийде 4 сезон серіалу Фарго?

"Фарго" виходить з 2014 року, і поки що випущено три сезони, які принесли проекту неймовірний успіх. Всупереч чуткам, на цьому історія не закінчиться, і буде випущений четвертий сезон.

Взимку 2018 року про це заявив генеральний директор каналу "FX" Джон Ландграф, пообіцявши вихід перших епізодів в 2019 році. Однак сценарист виявився занадто зайнятий, працюючи з іншими проектами.

У лютому 2019 року бос каналу "FX" заявив, що вже побачив сценарій перших епізодів нового сезону і залишився в захваті. Зйомки вже почалися, але десять нових епізодів глядачі побачать тільки в 2020-му.

Попередня дата прем'єри першої серії - 22 квітня 2020 року.

Про що серіал "Фарго"?

Фарго – похмурий кримінальний серіал-антологія, приправлений тонким чорним гумором. Його творці були натхненні роботою братів Коен і однойменним фільмом, що вийшов в 1995 році. Проте, серіал не є копією картини, а лише перейняв деякі сюжетні лінії і неповторну атмосферу. В іншому ж це повністю самостійний проект, в кожному сезоні представляє глядачам нову історію.

Про що перший сезон?

Інтригуюча ідея першого сезону відразу принесла серіалу справжній успіх. Дія розгортається в засніженій Міннесоті. Загадковий персонаж на ім'я Лорн Малво збиває оленя і відлітає в кювет. У травмпункті йому зустрічається страховий агент і невдаха Лестер Найгард. Незнайомець і розмова, яка у них відбулася, здалися Лестеру дуже дивним. І не дарма. Після цього пішла ціла низка не менше дивних подій, які круто змінили його життя.

Про що другий сезон?

Друга історія цікаво пов'язує між собою кілька сюжетних ліній, які зачіпають долі кількох сімей. Дія відбувається в Су-Фолс (Південна Дакота) в 1979 році. Другий сезон стає як би приквелом першого і відбувається раніше, ніж події в першій історії. Розслідують злочини ті ж поліцейські, тільки молоді.

Між спадкоємцями злочинного синдикату в родині Герхардт відбувається боротьба, яка затьмарюється ще сильніше загадковим зникненням наймолодшого з синів. В цей же час місцевий м'ясник з'ясовує, що його дружина збила людину, і подружня пара з усіх сил намагається приховати це від поліції. Поліцейські ж намагаються розібратися у всіх цих дивних подіях і знаходять один дуже важливий доказ ...

Про що третій сезон?

Один з головних героїв Рей Стассі жадає заволодіти цінною маркою, яка знаходиться у його рідного брата. Він наймає злочинця-невдаху, щоб той викрав марку, але нікудишній найманець геть-чисто забуває потрібну адресу і випадково вбиває ні в чому не винну людину.

Про що буде четвертий сезон?

Вже відомий синопсис нового сезону. Дія буде відбуватися в Канзас-Сіті (Міссурі) в 50-і роки. У місті панують і змагаються два мафіозних клану – італійський і афроамериканский. Щоб вічна війна припинилася, глави кланів обмінюються синами, обіцяючи один одному виростити їх як власних дітей. Все змінюється, коли один з ватажків лягає в лікарню на операцію і несподівано помирає.

Де можна подивитися серіал Фарго?

Всі серії кожного нового сезону виходять на американському телеканалі FX. Також вони доступні на офіційному сайті каналу. Дивитися "Фарго" онлайн також можна в iTunes. Всі серії оперативно виходять на сайтах Netflix і Lostfilm.

Для російськомовних користувачів нові серії відразу ж доступні для перегляду на сайті та в додатку "Ivi" і на сайті Амедіатека.

Трейлер 4 сезони серіалу "Фарго"

У мережі поки немає ні тізера, ні трейлера 4 сезони "Фарго". Однак ми пропонуємо насолодитися шикарними саундтреками з попередніх трьох сезонів.

Хто знімає серіал "Фарго"?

Шоураннером і основним сценаристом всіх сезонів є Ноа Хоулі, найбільше відомий нам за серіалами "Кістки" і "Легіон". Створити телеадаптацію фільму йому запропонували компанії MGM і FX.

Самі брати Коени хоч і значаться в титрах, але участі в написанні сценарію і зйомках не приймали. Вони тільки прочитали готовий сценарій і дали своє схвалення.

У першому сезоні головні ролі дісталися Біллі Боб Торнтону ( "Поганий санта", "Армагеддон", "Суддя") і Мартіну Фріману – актору, який зіграв хоббіта Більбо у пріквелі до "Володаря кілець".

Перший блискуче зіграв небагатослівного і небезпечного найманого вбивцю, а другий безглуздого страхового агента-невдаху. Дівчину-копа, яка розслідувала вбивства, зіграла Еллісон Толман ( "Втеча", "Бруклін 9-9", "Брати Сістерс").

У другому і третьому сезоні можна побачити такі відомі особи як Крістен Данст ( "Джуманджі", "Людина-павук", "Швидка допомога"), Джессі Племонс ( "У всі тяжкі"), Девід Тьюліс ( "Хлопчик в смугастій піжамі", "Оголені").

Щодо акторського складу четвертого сезону "Фарго" відомо лише, що одну з головних ролей зіграє американський чорношкірий актор і комік Кріс Рок, відомий всім по фільму "Догма" і серіалу "Всі ненавидять Кріса". Йому дісталася роль боса в афроамериканської угрупованню.

Шанувальники не сумніваються – десять епізодів четвертого сезону однозначно справлять успіх серед усіх любителів похмурих і атмосферних кримінальних історій. Творці вміло зберігають інтригу і змушують телеглядачів з нетерпінням чекати, що ж придумав Ноа Хоулі в цей раз?

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