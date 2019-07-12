"Джокер" 2019: де дивитися, трейлер, фото, дата виходу

"Джокер" 2019 – це довгоочікуваний фільм Тодда Філліпса, присвячений самому яскравому лиходієві коміксів DC, головному ворогові Бетмена.

До цього моменту еталонним Джокером вважався Хіт Леджер, який посмертно отримав за роль у "Темному лицарі" свій Оскар. Найгіршим Джокером став Джаред Лето в недавньому фільмі "Загін самогубців". Чим же здивує публіку новий фільм? Чи виправдає він очікування або виявиться черговим провалом?

новий Джокер Кадр з фільму

Коли вийде фільм "Джокер" 2019?

Прийдешня осінь обіцяє бути спекотною і дуже цікавою, тому що світова прем'єра фільму "Джокер" відбудеться 4 жовтня 2019 року.

Про що фільм "Джокер" 2019?

Режисер Тод Філіпс відразу оголосив, що не планує орієнтуватися на попередні фільми по всесвіту DC, ні навіть на оригінальні комікси. Його мета – створити унікальну історію на всім відомій базі, але не втілювати в кіно готові і знайомі шанувальникам сюжети. Настільки вільної інтерпретації світ ще не бачив.

Творці "Джокера" обіцяють здивувати Кадр з фільму

Також він відразу відмовився від концепції класичного супергеройського кіно, вкрай популярного останнім часом, віддавши перевагу серйозному жанру кримінальної драми. Це історія не про геніального і божевільного лиходія Джокеря, який творить заворушення на вулицях Готема в очікуванні Бетмена, а про зломлену людину, що проходить важкий шлях від відчаю до люті.

До слова, ворог Джокера, великий Брюс Уейн, у фільмі фігурувати не буде, зате з'явиться його родич Томас Уейн.

Брюса Уейна в картині ще не буде Кадр з фільму

Короткий синопсис сюжету "Джокер" 2019

Дія розгортається на початку вісімдесятих років. Головний герой – Артур Флек, звичайна людина, чиєї присутності ніхто і ніколи не помічає. Колись він покинув рідний дім заради спроби побачити світ і стати кимось значущим, але нічого не добився, і повернувся в Готем ні з чим. Його мати тяжко хвора, а кар'єра гумориста зовсім не складається.

Намагаючись не втрачати надії на кращий результат, він знову і знову виходить на сцену, але замість вдячного веселого сміху чує лише глузування. Кожен наступний день гірший за попередній. Невдачі, що переслідують чоловіка, просто змушують його втрачати людську подобу і йти на крайні заходи. Зовсім скоро він переступить межу ...

Дія розгортається на початку 80-х Кадр з фільму

Де дивитися фільм "Джокер"?

Фільм "Джокер" 2019 обіцяє бути дуже видовищним, тому потрібно обов'язково йти на нього в кіно і дивитися на великому екрані. Такі гучні прем'єри ні в якому разі не можна пропускати! Тим більше що в мережі він з'явиться як мінімум через п'ять або шість місяців після прем'єри у кіно.

Хто знімав фільм "Джокер"?

Зйомками настільки очікуваного фільму займалася компанія Warner Bros., режисером і сценаристом проекту є Тодд Філліпс, на рахунку якого всі частини "Похмілля у Вегасі" і "Хлопці зі стволами". Всі попередні проекти цієї людини були виключно комедійними, тому спочатку шанувальники сумнівалися, що він впорається із заявленою похмурої, серйозною і глибокою історією Джокера. Трейлер розвіяв більшу частину сумнівів.

Бредлі Купер - головний продюсер "Джокера" Кадр з фільму

Головним продюсером проекту виступає Бредлі Купер, чий недавній режисерський дебют "Зірка народилася" прогримів на весь світ і зібрав безліч позитивних відгуків, а також чималу кількість престижних нагород.

Трейлер фільму "Джокер"

До виходу трейлера шанувальники персонажа дуже скептично ставилися до прийдешнього фільму, але як тільки відео з'явилося на YouTube, вони різко змінили гнів на милість.

Варто визнати, що трейлер дійсно виглядає дуже вражаюче, і Хоакін Фенікс зумів вжитися в роль так само глибоко, як це колись зробив Хіт Леджер. Переконайтеся в цьому самі!

Акторський склад

Головна роль дісталася Хоакину Феніксу ( "Вона", "Переступити межу"), якого голлівудське співтовариство заслужено вважає сильним драматичним актором. Раніше він завжди відхиляв пропозиції, пов'язані з коміксами про супергероїв, тому що вважає за краще не зніматися в серіях, але в ролі Джокера він був дійсно зацікавлений.

Проект задумували ще в 2014 Кадр з фільму

У перший раз пропозиція надійшла в 2014 році, але проект був відкладений через незалежні від студії причин. Потім в 2018 фільм отримав зелене світло і зйомки стартували.

Хоакін Фенікс - новий Джокер Кадр з фільму

Незважаючи на те, що Тодд Філліпс зарікся наслідувати попереднім варіацій Джокера, зовнішній вигляд героя виразно має спільні риси з вічним чином з "Темного лицаря". Це і довге, зачесане назад зелені волосся, і неакуратний грим, і основні колірні рішення в одязі. Шанувальники, проте, сприйняли зовнішній вигляд Хоакіна Фенікса в образі як добрий знак.

Також у фільмі візьмуть участь Роберт Де Ніро ( "Стажер"), Зазі Бітц ( "Дедпул 2"), Френсіс Конрой ( "Американська історія жахів"), Бретт Каллен ( "Нарко"), та інші.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся