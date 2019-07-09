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"Беверлі-Хіллз-2019": дивитися онлайн, трейлери, актори

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"Беверлі-Хіллз" - культовий американський молодіжний серіал 90-х. У ті роки він був шалено популярний по всьому світу, а його молоді актори моментально стали зірками.

19 років по тому телеканал Fox вирішив розповісти глядачам нову історію зі старими героями. Що це за історія і коли її можна буде подивитися - в статті на OBOZREVATEL.

Коли вийде "Беверлі Хіллз 2019"?

Серіал "Беверлі Хіллз 90210" вийде на екрани 7 серпня 2019 року. Всього сезон буде складатися з шести серій, які стануть виходити раз на тиждень.

"Беверлі-Хіллз-2019": дивитися онлайн, трейлери, актори

Де дивитися "Беверлі Хіллз 2019"?

Серіал буде транслювати американський телеканал FOX. Також глядачі зможуть насолодитися серіалом відразу ж після виходу за передплатою на сайті "Кинопоиск" або "Амедіатека".

Чому "Беверлі-Хіллз 90210" став феноменом в 90-і роки

Близнюки Уолш з тихого і затишного містечка приїхали в Лос-Анджелес. Місто мрії, вируюче і красиве, спочатку воно здалося їм занадто агресивним і недоступним. З усієї родини саме діти страждали від переїзду більше за всіх. Поступово вони звикнуть до нового способу життя.

Найбільш правильним з усієї компанії вважається Брендон Уолш, відкритий і чесний хлопець. Його сестра, Бренда потрапляє під вплив багатих подружок. Від цього часто сваритися з батьками через те, що вони не дають їй слави і багатства.

"Беверлі-Хіллз-2019": дивитися онлайн, трейлери, актори

Чим так привернув серіал масового глядача? По-перше, він розкривав для нього не тільки проблеми, пов'язані з купівлею нових шмоток, сережок або губної помади. По-друге, він показав сірим 90-м рокам пострадянського простору, що можна жити інакше, одягатися красиво і посміхатися просто від того, що хочеться це робити.

"Беверлі-Хіллз-2019": дивитися онлайн, трейлери, актори

Важливо, що серіал розкрив глибокі проблеми молоді: сварки з батьками, наркотики, залежність від алкоголю, азартних ігор, думки інших людей. Глядач міркував: що могло тримати разом цих, здавалося б, несхожих один на одного підлітків? Вони абсолютно різні: за соціальним статусом, способои життя і думками.

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Хто грає в "Беверлі Хіллз 2019"

Серіал представляє акторів: Г. Картеріс (Андреа), Ш.Доерті (Бренда), Т. Спеллінг (Донна), Дженні Гарт (Келлі), Джейсон Прістлі (Брендон), Б.Остін Грін (Девід) і Ян Зірінг (Стів) . В основному акторському складі не вистачає тільки Люка Перрі (Ділан). Актор помер у березні 2019 від інсульту.

Люк Перрі

Люк Перрі

TMZ

Як розповідала Торрі Спеллінг, зйомки йшли швидко, актори були раді бачити один одного. Незважаючи на втрату Люка Перрі і погане самопочуття Доерті після боротьби з раком, знімальна група не втрачає надії, що новий серіал стане гідною заміною старому.

Торрі Спеллінг

Торрі Спеллінг

TMZ

Про що "Беверлі Хіллз 2019"?

1 сезон, це не продовження легендарного серіалу. Згідно з сюжетом, актори з оригінального серіалу зустрічаються через 20 років. Завдання друзів полягає в тому, щоб перезапустити серіал. Тобто, вони обговорюють цю можливість. Один з них вирішив, що час переглянути серіал, який приніс їм популярність в минулому. План був намічений: перезапуск шоу. Але все пішло не так, як розраховували друзі.

Дивитися трейлер "Беверлі Хіллз 2019"

Трейлер перезапуску з'явився в травні 2019 року. На ньому показано, як зірки серіалу збираються на зустріч один з одним, щоб відкрити нову главу в своїх відносинах.

Фотокадри "Беверлі Хіллз 2019"

8 липня в Instagram Доерті з'явилися фотокадри зі знімального майданчика серіалу.

Герої серіалу 20 років по тому

Герої серіалу 20 років по тому

Фото: instagram / theshando

Доерті і інші актори

Доерті і інші актори

Фото: instagram / theshando

Прістлі і Доерті

Прістлі і Доерті

Фото: instagram / theshando

Як знімають Беверлі Хіллз

Як знімають Беверлі Хіллз

Фото: instagram / theshando

На фото можна побачити майже всіх акторів, що зіграли головні ролі в серіалі 20 років тому. Відзначимо, що Джейсон Прістлі (Брендон Уолш), Шеннен Доерті (Бренда Уолш), Іен Зірінг (Стів Сандерс), Габріель Картеріс (Андреа Цукерман) і Брайан Остін Грін (Девід Сільвер) позували біля гримерного вагона.

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Місце
США
Тег
серіал
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