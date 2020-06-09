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9 червня • оновлено в 13:38
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10 фільмів на реальних подіях, які ви ще встигнете подивитися під час карантину

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Боротися до кінця! Боротися з системою, расової та гендерною дискримінацією, з беззаконням або ... стихією. Попри все і незважаючи ні на що.

Саме цьому вчить добірка фільмів, яку підготував OBOZREVATEL для своїх читачів.

1. "Банкір"

Рік випуску: 2020

Країна: США

Історія про те, як двоє кмітливих афроамериканських підприємців у 50-х роках змогли заснувати успішне агентство з нерухомості та навіть обзавестися банком, щоб видавати кредити на розвиток бізнесу темношкірим. І це в той час, коли через расові обмеження афроамериканці не мали можливості навіть орендувати будинок.

Фільм "Банкір"

Фільм "Банкір"

imdb.com

2. "Ідеальний пацієнт"

Рік випуску: 2019

Країна: Швеція

Фільм розповідає історію, яка стала найгучнішим судовим скандалом в Швеції. Вона почалася з того, що журналіст Ханнес Ростам поставив під сумнів провину маніяка, якого засудили до довічного ув'язнення у психіатричній клініці.

Фільм "Ідеальний пацієнт"

Фільм "Ідеальний пацієнт"

imdb.com

3. "Просто помилувати"

Рік випуску: 2019

Країна: США

Темношкірий в'язень Уолтер Макміллан очікує страти за вбивство. Дізнавшись, що обвинувачення побудовано на сумнівних доказах і майже на їх відсутності, молодий юрист Брайан Стівенсон вирішує кинути виклик недосконалій судовій системі США, щоб врятувати життя Уолтеру.

Фільм "Просто помилувати"

Фільм "Просто помилувати"

justmercyfilm.com

4. "Темні води"

Рік випуску: 2019

Країна: США

Одного разу до адвоката Роба Біллота, який спеціалізується на захисті хімічних компаній, звертається фермер, який стверджує, що одна з цих компаній знищила його фермерство. Дізнавшись, що мова йде про велику компанію DuPоnt, Роб починає розслідування і присвячує роки свого життя, щоб довести, що діяльність компанії-гіганта дійсно забруднює середовище, вбиває тварин і каліче людей.

Фільм "Темні води"

Фільм "Темні води"

focusfeatures.com

5. "Господарі міста"

Рік випуску: 2019

Країна: Канада

Брем щойно випустився з коледжу. Він хоче пов'язати своє життя зі справжньою журналістикою, проводити розслідування та змінювати світ. Тому, почувши про скандал з мером Торонто Робом Фордом, Брем з пристрастю береться за справу. Йому потрібно довести причетність політика до наркоманії та сексуальних домагань.

Фільм "Господарі міста"

Фільм "Господарі міста"

elevationpictures.com

6. "У владі стихії"

Рік випуску: 2018

Країна: Гонконг

Новоспечена пара Темі і Річард планують першу спільну подорож. Річарду потрібно перегнати яхту знайомих з Таїті до Каліфорнії, і він кличе дівчину з собою. Але через кілька днів після відплиття судно потрапляє у сильний шторм. В результаті відкинута далеко на північ яхта опиняється в жалюгідному стані, а серйозно поранений Річард не може нічим допомогти тендітній Темі, яка робить усе можливе, щоб врятувати себе і коханого.

Фільм "У владі стихії"

Фільм "У владі стихії"

Twitter / shaiwoodleybr

7. "За статевою ознакою"

Рік випуску: 2018

Країна: США

Молода дівчина на ім'я Рут мріє про кар'єру юриста. Але в 70-і роки, щоб втілити свою мрію, їй доведеться боротися з процвітаючою гендерною дискримінацією.

Фільм "За статевою ознакою"

Фільм "За статевою ознакою"

focusfeatures.com

8. "Брайан Бенкс"

Рік випуску: 2018

Країна: США

Брайан Бенкс – шкільна зірка футболу. Йому 16, і він мріє про велику спортивну кар'єру. Але все руйнується у той момент, коли в будинок Бенкса, де він живе зі своєю матір'ю, вривається поліція і арештовує його як підозрюваного у зґвалтуванні. Несправедливо засуджений за злочин, якого він не скоював, Брайан бореться за справедливість і очищення свого імені.

Фільм "Брайан Бенкс"

Фільм "Брайан Бенкс"

Facebook / brianbanksmovie

9. "Приватна війна"

Рік випуску: 2018

Країна: США

Журналістка Марі Колвін раз у раз відправляється до гарячих точок по всьому світу, ставлячи під загрозу своє власне життя. Її мета – показати громадськості реальну картину подій, а не так, як їх представляють політики та військове керівництво.

Фільм "Приватна війна"

Фільм "Приватна війна"

Facebook / APrivateWar

10. "Усі гроші світу"

Рік випуску: 2017

Країна: США

У 1973 році італійці викрадають онука нафтового магната Жана Пола Гетті і вимагають викуп у розмірі 17 мільйонів доларів. Однак на відміну від предметів мистецтва, людське життя для скнари Гетті нічого не варто. "У мене чотирнадцять онуків, якщо я сьогодні заплачу один пенні, тоді у мене буде чотирнадцять викрадених онуків" – повідомляє мільярдер журналістам і дає зрозуміти, що платити не має наміру. Порятунок 16-річного Джона залишається в руках його матері, у якої немає ні коштів, ні належної підтримки з боку правоохоронних органів.

Фільм "Усі гроші світу"

Фільм "Усі гроші світу"

sonypictures.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про 10 кращих серіалів червня 2020 року.

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Автор
Євгенія Синяк
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