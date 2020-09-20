"Зелені металурги" Пінчука відібрали гроші у виробників зеленої електроенергії

Пролобійована олігархом Віктором Пінчуком правка в законі по зеленим тарифам, яка дозволяє йому отримувати електроенергію за пільговою ціною для свого сталеплавильного заводу, забирає гроші у виробників зеленої електроенергії.

Про це УНН розповів глава правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

Він зазначив, що укладений Міненерго меморандум з інвесторами "зеленої" електроенергії, що згодом став законом – однозначно зіграв позитивну роль. Уже в серпні держава вчасно розрахувалася з виробниками "зеленої" електроенергії, чого не було в останні 8 місяців, а українці заощадили 600 млн грн.

Однак ситуація, насправді, не така вже й позитивна. У період проходження закону в Раді окремі депутати внесли в його текст свої лобістські правки, які спотворили закон і, як наслідок, не дали повноцінно врегулювати питання, як це було спочатку задумано, продовжив Конеченков.

До таких правок, наприклад, відноситься придумане нардепами поняття "зелена металургія", за допомогою якого і відбираються гроші, необхідні для розрахунків з виробниками "зеленої" електроенергії.

Пролобіював їх "слуга народу" Дмитро Кисилевський, колишній співробітник Віктора Пінчука і зробив він це на користь сталеплавних заводів, зокрема, Пінчука.

"Я так розумію, що це була окрема домовленість між Пінчуком і окремими депутатами, щоб проголосувати за закон, запровадивши в нього положення "зеленої металургії", – зазначив Конеченков.

УНН уже писав про цю ситуацію, вказуючи, що державні пільги завдяки екс-співробітнику Пінчука отримали обрані сталеплавильні заводи, які тепер звільнені від платежів на користь держави, зокрема "Укренерго". До таких відносяться "Дніпросталь", "Електросталь", "АзовЕлектроСталь", а також "Дніпроспецсталь". В АМКУ проблему проігнорували, а в НАПКА відповіли, що цей конфлікт інтересів перевірять.

Нагадаємо, в законі 810-Х, який базується на підписаному президентом Володимиром Зеленським законопроекті №3658, щодо скорочення зелених тарифів були додані спеціальні умови для підприємств "зеленої" електрометалургії – для них буде застосовуватися тариф на передачу, який не буде враховувати витрати "Укренерго" на виплати по "зеленому" тарифу. Автором таких поправок був нардеп фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський.

За словами Кисилевського, в групу "зеленої" електрометалургії потрапляють завод "Дніпросталь" (м Дніпро, власник - Interpipe Steel Віктора Пінчука), "Дніпроспецсталь" (м.Запоріжжя, один з власників VS Energy Олександра Бабакова), "Електросталь" (г . Курахове Донецької обл, власник - бізнесмен Ігор Анреєв) і "АзовЕлектроСталь" (м.Маріуполь).

Раніше народний депутат, заступник голови Комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко відзначав, що поняття "зелена металургія" дозволить економити компанії Інтерпайп Віктора Пінчука 12-15 мільйонів доларів щорічно.

Голова правління ПрАТ НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю БізнесЦензор заявив, що за пільги на електроенергію для заводу Пінчука заплатить бізнес, школи, дитсадки та лікарні.

За його словами, звільнення окремих підприємств від сплати частини тарифу "Укренерго" буде коштувати близько 100 млн грн., які змушені будуть заплатити інші споживачі, зокрема з соціальної сфери.

"Вважаю цю норму глибоко несправедливою. Такою, що, по суті, ставить в нерівні умови різних споживачів. Що особливо сумно – цю пільгу отримають підприємства з цього переліку, а оплатять всі інші споживачі", – сказав Кудрицький.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що згідно з висновками ЄБРР, Україна порушує домовленості з інвесторами в зелену енергетику. На необхідності своєчасних розрахунків в цій галузі акцентував увагу прем'єр-міністр Денис Шмигаль. На його думку, НКРЕКУ і Укренерго повинні забезпечувати виплати за зелену електроенергію.