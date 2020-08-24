Зелена енергонезалежність: Україна виробляє вже 16% електроенергії з відновлюваних джерел

Україна в липні 2020 року збільшила виробництво екологічної та відновлюваної електроенергії (з відновлюваних джерел) до 16% порівняно з 9,8% в липні 2019 року.

Про це йдеться в звіті Міністерства енергетики України.

Співвідношення виробленої електроенергії в Україні в липні за видами генерації таке:

– відновлювані джерела енергії (сонячна, вітрова електроенергія) – 9,5% (+5 п.п. до червня 2019 року);

– гідроелектростанції та гідроакумулюючі станції – 6,5% (+1,4 п.п.);

– атомні електростанції – 50,5% (-1,8 п.п.);

– теплові електростанції – 31,9% (-4,6 п.п.);

– інші – 1,6% (+0,2 п.п.).

За підсумком 7 місяців 2020 року Україна виробила 12,7% екологічної енергії (сонце, вітер, гідростанції і біостанції) проти 8,9% в аналогічному періоді 2019 року.

Нагадаємо, що все ядерне паливо Україна закуповує у російської компанії "ТВЕЛ" і американській Westinghouse. У свою чергу, виробництво електроенергії з вугілля створює багато шкідливих викидів, що погіршує ситуацію в екології.

Країни Європи, зокрема Україна, нарощують виробництво зеленої електроенергії – із сонця та вітру, щоб поліпшити екологію й позбутися необхідності купувати паливо за кордоном. При цьому Росія, як ключовий експортер вугілля і газу в країни ЄС, намагається зберегти свій економічний і політичний вплив на Європу. Володимир Путін і російські пропагандисти неодноразово критикували зелену енергетику, кажучи про нібито її шкоду.

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