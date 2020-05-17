Україна прославиться на весь світ, якщо не знайде компроміс з міжнародними інвесторами в зелену енергетику – Яценюк

Україна прославиться на весь світ, якщо не знайде компроміс з міжнародними інвесторами в зелену енергетику. Відсутність вирішення ситуації, що склалася, матиме негативний вплив на інвестиційний клімат країни.

Про це заявив експрем’єр-міністр України Арсеній Яценюк в програмі "Свобода слова" на телеканалі Україна, зазначивши, що окрім закордонних інвесторів можуть постраждати українські.

"Попали не тільки інвестори. Ще 450 мільйонів доларів громадяни України взяли в банках, витягнули свої гроші, побудували зелену енергетику. А зараз їм кажуть: "Ви знаєте, ми тут так посиділи подумали, ви ж взяли кредити? Взяли. Так продавайте квартири, віддавайте тепер ці кредити". "Як квартири?" "А це тепер вже ваші ризики", – розповів Яценюк.

Він додав, що те ж саме відбувається з іноземними інвесторами, які вклали в Україну 10 мільярдів доларів.

"Вони ухвалили рішення інвестувати в Україну. 10 мільярдів доларів вкладено. Я вже не кажу, що це екологія, нові технології, про те, що відповідно до угоди з Європейським Союзом у нас обсяг зеленої енергетики повинен бути скільки? 14% від загального обсягу вироблення. А сьогодні у нас тільки 8%", – уточнив експрем’єр-міністр.

За його словами, зараз уряд та міжнародні інвестори зобов’язані знайти компроміс.

"Якщо цей компроміс не буде знайдений, то Україна прославиться на весь світ наступним чином. Вклали гроші, взяли кредити, ухвалили закон, прогарантували, а потім сказали: ми вам не будемо нічого платити, банкрутьтеся. Скажіть, який сюди інвестор ще приїде? Ну хто сюди приїде? Хто сюди буде вкладати гроші?" – резюмував Яценюк.

Нагадаємо, 15 травня в Кабінеті міністрів України відбувалася зустріч голови уряду з гравцями ринку та профільними асоціаціями та інвесторами у зелену енергетику.

Крім того, раніше в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявляла, що найближчим часом Мінекоенерго відновить переговори з інвесторами в проекти відновлюваної енергетики, а міністерство протягом тижня напрацює проект меморандуму для обговорення. Очікується, що в меморандумі будуть прописані умови реструктуризації "зеленого тарифу", будівництва нових станцій та інші положення для сталого розвитку сектору

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