Еколог назвав головну шкоду карантину для природи України

Карантин, введений в Україні через пандемію коронавірусу, зробив практично неможливими екологічні інспекції і погіршив і погіршив державний екоконтроль.

Про це заявив в ефірі ObozTV еколог Володимир Борейко, прокоментувавши також популярний мем "Природа настільки очистилася, що в Європу почали повертатися дикі тварини".

Він пояснив, що в багатьох містах Євросоюзу звірі були і до карантину. "Наприклад, в Німеччині олені гуляли практично біля міста. А на пляжах Каліфорнії загоряли морські котики і морські леви, їх там ніхто не вбивав і не ганяв. Так було і раніше", – сказав Борейко.

"Карантин в Україні за кілька місяців практично нічого такого для очищення не зробив", – запевнив еколог.

Він також повідомив, що на сьогоднішній день функції екоконтролю здійснює єдиний орган – Державна екологічна інспекція. У структурі Міністерства екології немає обласних управлінь, а саме відомство перевірками не займається.

Еколог назвав шкоду карантину для України

Як писав OBOZREVATEL, в Миколаєві на території популярного пляжу "Чайка" в Корабельному районі міста позеленіла вода.