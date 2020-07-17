НП з танкером Delfi в Одесі: еколог розкрив небезпеку розпорядження президента

Підйом і буксирування танкера Delfi, що затонув поблизу Одеси, може загрожувати новим витоком нафтопродуктів.

Такий прогноз в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив керівник громадського об'єднання "Зелений лист" Владислав Балинський. "Ці заходи самі по собі несуть певну загрозу", – сказав він.

"Я не впевнений, що були проведені роботи із закупорки технологічних отворів – це те, що треба було зробити з самого початку, щоб запобігти витоку нафтопродуктів. Тому викиди і фіксуються", – припустив еколог.

За його оцінками, 20 липня, незважаючи на розпорядження президента України прибрати танкер, він все ще перебуватиме в тому ж місці. "Будуть проводити якісь заходи, але вони будуть носити показушний характер. Швидше за все, танкер поставлять на кіль, але зірвати його з місця і транспортувати, найімовірніше, не вдасться", – сказав еколог.

Він додав, що підйом і транспортування танкера – це проблема не технічного, а юридичного та корупційного характеру.

"Судячи з усього, були спроби заробітку на корупційній схемі і спроби заробітку на його піднятті, тому що в проєктах, які пропонувалися, спочатку мова йшла про фінансування в сумі 25 мільйонів гривень. В подальшому ця сума зросла до 50 мільйонів гривень. На даний момент, коли власник заявив, що він сам має намір підняти це судно, мова йде про суму до мільйона гривень", – повідомив Балинський.

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