Маніпуляції темою захисту довкілля дискредитують реальні загрози для екології, - Циганок

Задля того, аби заробити додаткові електоральні бали, деякі політики демонструють українцям власну стурбованість екологічною ситуацією в Україні. Для цього напередодні виборів створюються окремі політичні партії та презентуються екологічні програми. Про те, чому така ситуація загрожує безпеці українців, в ефірі 24 каналу повідомила президент "Професійної асоціації екологів" Людмила Циганок.

"Якісь хайпові теми періодично лунають в ЗМІ з вуст політиків, особливо перед виборами. Я не кажу, що це не важливі теми, однак вони другорядні й ми втрачаємо час, який можна було би спрямувати на вирішення тих критичних для України тем, які дозволять жити якісно та потурбуватись про життя майбутніх поколінь", – зазначила Циганок.

За її словами, політичні маніпуляції на екологічній тематиці дискредитують реальні проблеми і заважають їх своєчасному вирішенню. А постійний популізм на одних і тих же хайпових темах, який спадає у міжвиборчий період, заважає навести лад у сфері охорони довкілля.