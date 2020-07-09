У Китаї смог вбив у 10 разів більше людей, ніж COVID-19: вчені назвали цифри

Екологія 23:56, 9.07.2020 Оновлено: 00:33, 10.07.2020

Із початку року приблизно 49 тисяч осіб померло в двох найбільших містах Китаю через смог.

Про це повідомило Reuters із посиланням на місцевих екологів. Згідно з даними "лічильника чистого повітря", з 1 січня в Шанхаї загинуло близько 27 тисяч осіб, у Пекіні – більше 22 тисяч.

Високий рівень забруднення повітря став причиною хронічної обструктивної хвороби легень, раку легенів, інсульту і серцево-судинних захворювань.

Крім того, забруднення повітря призвело до економічних втрат, які тільки в Пекіні і Шанхаї оцінили в $23 мільярди. Таку суму визначили, взявши за основу час відсутності на роботі через хворобу і втрачені через захворювання роки життя.

Експерти відзначили, що смог у Китаї в 2020 році знизився до рівня минулого року, оскільки обмежувальні заходи через пандемію COVID-19 скоротили транспортний трафік і промислову активність. Однак відновлення економіки може призвести до збільшення забрудненості повітря вже у другій половині року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому 2020 року на території Китаю зафіксовано помітне зниження рівня забруднення повітря через масові зупинки промислових об'єктів.

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