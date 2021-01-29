Анекдоти дня: смішні приколи, жарти та меми за 29 січня
Дивна штука життя. Спочатку не хочеться вставати в садок, потім в школу, потім в інститут, потім на роботу... А потім раз! І терміново потрібно на шосту ранку на тролейбус на інший кінець міста, бо там гречка дешевша.
Підбірка актуальних приколів і анекдотів – далі в OBOZREVATEL.
Анекдоти дня
Істерика в 16 років: вибиваєш двері з ноги, розбиваєш телефон об стіну, кричиш. Істерика в 25 років: двері коштують 10 тисяч, установка – 2 тисячі, за телефон і ноутбук ще платити кредит. Просто кричиш. 30 років: кричати не можна – діти сплять. Просто сидиш.
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Продажі нового iPhone провалилися, тому що молоді та успішні любителі Apple не встигли виплатити кредити за попередні моделі.
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До начальника підходить працівник: – Вибачте, я вже півроку не отримую премії... – Вибачення прийнято. Можете йти.
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– Тату, а що таке фінансовий геній?
– Це, синок, чоловік, який заробляє більше, ніж може витратити його дружина.
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Жебрак просить у перехожого:
– Подайте на хліб.
– Вибач, друже, немає дрібних грошей, тільки карта.
– Ось через таких, як ти, довелося обзавестися мобільним терміналом.
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На батьківських зборах у дитячому садку:
– Шановні батьки, стежте, будь ласка, за своєю поведінкою на вихідних! У понеділок за сніданком всі діти цокаються!
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Чоловік взяв дружині та коханці путівки на один і той же курорт. Дружина приїхала: море вражень, купа фотографій. Показує чоловікові:
– Це Ірка, ми з нею в одному номері жили, це Свєтка – ми з нею за одним столом сиділи.
Чоловік побачив на фото коханку:
– А це хто?
– А це Лєнка, жодної ночі в готелі не ночувала і кожен день з новим чоловіком.
Через кілька днів чоловік зустрівся з коханкою. Ті самі фото, ті самі враження. Доходять до фото дружини.
– А це хто?
– Це Танька. Така жінка – ні на крок від свого чоловіка не відходила.
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– Що вам заважає бути самим собою?
– Правила етикету і кримінальний кодекс.
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Пастор на проповіді:
– Діти мої! Хто з вас знає, що потрібно зробити перед тим, як попросити прощення у Господа за свої гріхи?
Голос дівчини із залу:
– Згрішити?
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– Чоловіче, до банка не можна заходити голим!
– Так мені тільки за іпотеку заплатити.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, турист з Аргентини два дні не міг зрозуміти, як вимкнути кран у квартирі в Києві. Його відеоролик став вірусним у мережі.