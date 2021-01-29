Анекдоти дня: смішні приколи, жарти та меми за 29 січня

Дивна штука життя. Спочатку не хочеться вставати в садок, потім в школу, потім в інститут, потім на роботу... А потім раз! І терміново потрібно на шосту ранку на тролейбус на інший кінець міста, бо там гречка дешевша.

Підбірка актуальних приколів і анекдотів – далі в OBOZREVATEL.

Анекдоти дня

Істерика в 16 років: вибиваєш двері з ноги, розбиваєш телефон об стіну, кричиш. Істерика в 25 років: двері коштують 10 тисяч, установка – 2 тисячі, за телефон і ноутбук ще платити кредит. Просто кричиш. 30 років: кричати не можна – діти сплять. Просто сидиш.

***

Продажі нового iPhone провалилися, тому що молоді та успішні любителі Apple не встигли виплатити кредити за попередні моделі.

***

До начальника підходить працівник: – Вибачте, я вже півроку не отримую премії... – Вибачення прийнято. Можете йти.

***

Прикол про дієту Pinterest

– Тату, а що таке фінансовий геній?

– Це, синок, чоловік, який заробляє більше, ніж може витратити його дружина.

***

Жебрак просить у перехожого:

– Подайте на хліб.

– Вибач, друже, немає дрібних грошей, тільки карта.

– Ось через таких, як ти, довелося обзавестися мобільним терміналом.

***

На батьківських зборах у дитячому садку:

– Шановні батьки, стежте, будь ласка, за своєю поведінкою на вихідних! У понеділок за сніданком всі діти цокаються!

***

"Наталю, вставай" osvitoria.media

Чоловік взяв дружині та коханці путівки на один і той же курорт. Дружина приїхала: море вражень, купа фотографій. Показує чоловікові:

– Це Ірка, ми з нею в одному номері жили, це Свєтка – ми з нею за одним столом сиділи.

Чоловік побачив на фото коханку:

– А це хто?

– А це Лєнка, жодної ночі в готелі не ночувала і кожен день з новим чоловіком.

Через кілька днів чоловік зустрівся з коханкою. Ті самі фото, ті самі враження. Доходять до фото дружини.

– А це хто?

– Це Танька. Така жінка – ні на крок від свого чоловіка не відходила.

***

Мем про вишивку "Дуже українські Мемі" / Telegram

– Що вам заважає бути самим собою?

– Правила етикету і кримінальний кодекс.

***

Пастор на проповіді:

– Діти мої! Хто з вас знає, що потрібно зробити перед тим, як попросити прощення у Господа за свої гріхи?

Голос дівчини із залу:

– Згрішити?

***

– Чоловіче, до банка не можна заходити голим!

– Так мені тільки за іпотеку заплатити.

***

Як повідомляв OBOZREVATEL, турист з Аргентини два дні не міг зрозуміти, як вимкнути кран у квартирі в Києві. Його відеоролик став вірусним у мережі.