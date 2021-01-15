Анекдоти дня: смішні приколи та жарти за 15 січня

Народна прикмета: взимку на слизькому тротуарі кількість вихованих людей різко зменшується.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує добірку актуальних анекдотів, жартів і приколів за 15 січня.

Анекдоти дня

– Дорога, я привів дитину з дитячого сaда!

– Прекрасно, як назвемо? Наш-то в школі навчається.

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– Номер карти моєї знаєш?

– Так.

– Ось туди й проси пробачення.

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Жарт про свята "Дуже українські Мемі" / Telegram

Хлопець прийшов свататися до батьків своєї дівчини:

– Я можу просити руки вашої доньки?

– Ми не проти, але знайте, що рука в неї важка.

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– Я в тебе, як Попелюшка, – перу, прибираю, готую!

– Я ж попереджав: вийдеш за мене – будеш жити, як у казці.

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Жарт про дистанційне навчання "Жарти по-русски" / Facebook

Поступився місцем бабусі в автобусі, а у відповідь почув: "О, хоч одне чмо встало!"

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Мій начальник так довго кричав на мене, що я випадково видав: "Добре, сонечко".

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Кум так добре відзначив Різдво у Єгипті, що весь обслуговуючий персонал прийняв християнство.

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Прикол про домашніх тварин konivjab.ne

Учителька під час уроку запитала Вовочку, чи знає він Ціолковського, Кулібіна, Попова?

– А ви знаєте Сірого, Зубатого та Діму Великого?

– Ні.

– Ну, годі й мене своєю бандою лякати.

***

Дві блондинки чекають на тролейбус на зупинці.

– Ти який чекаєш?

– 5-й, а ти?

– Я 2-й.

Тут під'їжджає 25-й. Обидві зраділи, й одна каже іншій:

– Класно, разом поїдемо!

***

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кім Чен Ин став героєм мемів, влаштувавши фотосесію на білому коні. У мережі не обійшлося без порівнянь з російським президентом Путіним.