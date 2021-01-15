Анекдоти дня: смішні приколи та жарти за 15 січня
Народна прикмета: взимку на слизькому тротуарі кількість вихованих людей різко зменшується.
Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує добірку актуальних анекдотів, жартів і приколів за 15 січня.
Анекдоти дня
– Дорога, я привів дитину з дитячого сaда!
– Прекрасно, як назвемо? Наш-то в школі навчається.
***
– Номер карти моєї знаєш?
– Так.
– Ось туди й проси пробачення.
***
Хлопець прийшов свататися до батьків своєї дівчини:
– Я можу просити руки вашої доньки?
– Ми не проти, але знайте, що рука в неї важка.
***
– Я в тебе, як Попелюшка, – перу, прибираю, готую!
– Я ж попереджав: вийдеш за мене – будеш жити, як у казці.
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Поступився місцем бабусі в автобусі, а у відповідь почув: "О, хоч одне чмо встало!"
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Мій начальник так довго кричав на мене, що я випадково видав: "Добре, сонечко".
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Кум так добре відзначив Різдво у Єгипті, що весь обслуговуючий персонал прийняв християнство.
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Учителька під час уроку запитала Вовочку, чи знає він Ціолковського, Кулібіна, Попова?
– А ви знаєте Сірого, Зубатого та Діму Великого?
– Ні.
– Ну, годі й мене своєю бандою лякати.
***
Дві блондинки чекають на тролейбус на зупинці.
– Ти який чекаєш?
– 5-й, а ти?
– Я 2-й.
Тут під'їжджає 25-й. Обидві зраділи, й одна каже іншій:
– Класно, разом поїдемо!
***
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кім Чен Ин став героєм мемів, влаштувавши фотосесію на білому коні. У мережі не обійшлося без порівнянь з російським президентом Путіним.