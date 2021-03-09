Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 9 березня

Господарі шикарної вілли поїхали, повісивши на хвіртку табличку: "Обережно, злий собака!". Повертаються – віллу пограбовано, а замість таблички висить записка: "Навіщо на гарну собачку наговорюєте?"

Актуальні приколи, анекдоти й меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 9 березня.

Анекдоти та меми дня

У Роскосмосі створили марсохід, здатний відбирати проби грунту в марсоходів з США і Китаю.

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Вихователька дитячого садка після третьої чарки починає бешкетувати й не хоче лягати спати.

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Анекдот про 8 Березня "Жарти українською" / Facebook

Чоловіки в поліклініці діляться на два види: 1) привела мама; 2) привела дружина.

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– З 8 Березня! Нехай у твоєму житті завжди буде весна!

– Бруд, авітаміноз і депресія? Дякую!!!

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Мем про подруг "Жарти українською" / Facebook

У пологовому будинку щасливий батько:

– Ура, близнюки!

– Ні, поки один, – каже медсестра, – але наступного разу приходьте тверезим!

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Мем про 9 березня "Жарти українською" / Facebook

– Нагадай, як називаються люди, які не їдять м'ясо?

– Пенсіонери.

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Мем про фото pikabu.ru

– Ізю, мене вкусив ваш собака! Я вимагаю компенсації.

– Я зараз його потримаю, а ви – кусайте.

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Життя коротке. Витрачайте якомога більше часу на суперечки з незнайомцями в інтернеті.

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Мем про 8 Березня "Жарти українською" / Facebook

На мосту стоять двоє англійців і чують крики з річки:

– Допоможіть, я не вмію плавати!

Один звертається до іншого:

– Джордже, ви вмієте плавати?

– На жаль, ні.

– Я теж, але ми ж не кричимо про це на все місто.

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Анекдот про онуків "Жарти українською" / Facebook

До офісу фірми в робочий час вриваються люди в масках і камуфляжі:

– Всім лягти на підлогу, це пограбування!

Головний бухгалтер, лягаючи:

– Дякую! Дякуємо! Тепер все спишемо.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нова оптична ілюзія спантеличила користувачів мережі. На фото зображено будинок, обриси стін якого важко розглянути з першого погляду.