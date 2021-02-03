Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 3 лютого

Порада дня: ніколи не відкладайте справи на завтра. Відкладіть їх на післязавтра і у вас буде два вільні дні...

Веселі жарти, приколи, меми та анекдоти – далі в добірці OBOZREVATEL.

Анекдоти дня

Вчора проїжджав повз дім, де я виріс. Постукав у двері й запитав, чи можу зайти всередину і озирнутися. Але мені відмовили й зачинили переді мною двері. Іноді мої батьки бувають такими грубими.

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Прикол про фото galinfo.com.ua

Путін запропонував створити в Росії аналог Європейського суду з прав людини. Засідання будуть проходити в Хімкінському відділенні поліції Москви.

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Кохання – це коли ти і тверезий, і п'яний хочеш писати одній людині.

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Мем про канали Медведчука скріншот

Це почуття, коли забув удома навушники і розумієш, що всю дорогу доведеться слухати своє ниття у себе в голові.

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Сьогодні чоловік застав мене з коханцем. Офіційно заявила, що коханець не мій, а Ротенберга.

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Анекдот про матір і дочку Pinterest

Часто мене запитують: "Яка твоя улюблена шоколадка?". І мало хто знає, що моя улюблена шоколадка – це шашлик.

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Прикол про карантин barnews.city

Дружина телефонує чоловікові на роботу:

– Кот прийшов, сів на клавіатуру ноутбука, і він погас.

Чоловік, розуміючи, що ймовірно, спрацювала комбінація перемикання екранів, спробував пояснити, які значки на клавіатурі шукати. Потім зрозумів, що це довго, та сказав, що прийде ввечері й сам подивиться.

Передзвонює.

– Завжди ти всім допомагаєш, а мені не можеш. Усе. Я сама все полагодила, без тебе.

– Як?

– Знову кота на клавіатуру посадила. Все запрацювало.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фотографія сови, що вміло замаскувлася під дерево, стала вірусною в мережі. Автор знімка назвала його "деревом з оком".