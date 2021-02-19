Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 19 лютого
Корисна порада у зв'язку зі сніжною погодою: паркуючись у замет, спочатку переконайтеся, що його не зайнято.
Актуальні приколи, анекдоти, жарти та меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 19 лютого.Анекдоти дня
Дорогі випускники, які під своїми фото з дипломами пишуть коментарі: "Ура, свобода"! Ви ніколи ще так не помилялися.
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Мільйони молодих людей мріють врятувати Землю від забруднення. Мільйони їхніх батьків мріють, щоб вони почали зі своєї кімнати.
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Чоловік і дружина виходять з церкви.
– Я випадково побачила, що ти кинув у скриньку для пожертвувань 500 гривень.
– То й що?
– Цікаво мені знати, за який такий гріх ти пожертвував такі гроші.
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Чоловік і дружина стоять на вокзалі і бачать, як відправляється поїзд. Чоловік обурено каже:
– Якби ти поспішала, ми не б запізнилися на потяг.
– А якби ти мене не квапив, нам би не довелося так довго чекати наступного.
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Абрам читає книжку в ліжку і при цьому часто вмикає і вимикає світло.
– Що це ти робиш?
– Перегортати сторінки можна й у темряві.
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– Мій чоловік завжди злиться, коли не знає, на що витрачаються гроші.
– Так розкажи йому.
– Якщо я розповім, він просто збожеволіє.
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"Браток" лежить на операційному столі й чує, як хірург каже анестезіологу:
– Будемо оперувати під місцевим наркозом.
– Ви що, навіщо місцевий наркоз? Я заплачу, давайте під імпортним!
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– Фімо, я тобі співчуваю.
– Чого це?
– Моя Софочка купила норкову шубу.
– А я тут до чого?
– Завтра вона йде до твоєї дружини.
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Зателефонувала чоловікові й запитала: "Ти мене кохаєш?" Він відповів: "Купуй". Ось що значить щасливий шлюб.
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– Сьомо, це правда, що твоя Роза кинула тебе, коли дізналася, що ти онук мільйонера?
– Так, правда.
– Дуже дивно.
– Що ж тут дивного? Тепер вона моя бабуся.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США адвокат з'явився на онлайн-засідання суду під фільтром кота. Курйозний ролик закінчується тим, що співрозмовники разом намагаються допомогти йому видалити котячий фільтр.