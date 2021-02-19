Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 19 лютого

Корисна порада у зв'язку зі сніжною погодою: паркуючись у замет, спочатку переконайтеся, що його не зайнято.

Актуальні приколи, анекдоти, жарти та меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 19 лютого.

Дорогі випускники, які під своїми фото з дипломами пишуть коментарі: "Ура, свобода"! Ви ніколи ще так не помилялися.

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Мільйони молодих людей мріють врятувати Землю від забруднення. Мільйони їхніх батьків мріють, щоб вони почали зі своєї кімнати.

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Чоловік і дружина виходять з церкви.

– Я випадково побачила, що ти кинув у скриньку для пожертвувань 500 гривень.

– То й що?

– Цікаво мені знати, за який такий гріх ти пожертвував такі гроші.

***

Чоловік і дружина стоять на вокзалі і бачать, як відправляється поїзд. Чоловік обурено каже:

– Якби ти поспішала, ми не б запізнилися на потяг.

– А якби ти мене не квапив, нам би не довелося так довго чекати наступного.

***

Абрам читає книжку в ліжку і при цьому часто вмикає і вимикає світло.

– Що це ти робиш?

– Перегортати сторінки можна й у темряві.

***

– Мій чоловік завжди злиться, коли не знає, на що витрачаються гроші.

– Так розкажи йому.

– Якщо я розповім, він просто збожеволіє.

***

"Браток" лежить на операційному столі й чує, як хірург каже анестезіологу:

– Будемо оперувати під місцевим наркозом.

– Ви що, навіщо місцевий наркоз? Я заплачу, давайте під імпортним!

***

– Фімо, я тобі співчуваю.

– Чого це?

– Моя Софочка купила норкову шубу.

– А я тут до чого?

– Завтра вона йде до твоєї дружини.

***

Зателефонувала чоловікові й запитала: "Ти мене кохаєш?" Він відповів: "Купуй". Ось що значить щасливий шлюб.

***

– Сьомо, це правда, що твоя Роза кинула тебе, коли дізналася, що ти онук мільйонера?

– Так, правда.

– Дуже дивно.

– Що ж тут дивного? Тепер вона моя бабуся.

***

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США адвокат з'явився на онлайн-засідання суду під фільтром кота. Курйозний ролик закінчується тим, що співрозмовники разом намагаються допомогти йому видалити котячий фільтр.