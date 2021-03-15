Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 15 березня
В Україні вирішили випустити власний аналог ляльки Барбі – Оксану. До повного комплекту входять: друг Тарас, хата, два гектари городу, лопата, граблі та отрута для колорадських жуків.
Веселі приколи, анекдоти та меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 15 березня.
Анекдоти і меми дня
– Моя дружина хоче схуднути і тепер регулярно їздить верхи.
– І який результат?
– Кінь схуд на 10 кілограмів.
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– Не розумію, чому такий пристойний ресторанчик назвали "Розбійник"?
– Зараз рахунок принесуть – зрозумієте.
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– Свідку, що ви зробили, коли побачили, що дружина вдарила чоловіка праскою по голові?
– Зателефонував своїй нареченій і сказав, що передумав одружуватися.
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Чоловік в Одесі зупиняє таксі.
– Мені в ресторан на Дерибасівській!
Проїжджають 10 метрів, водій гальмує, відчиняє дверцята:
– Будь ласка, Дерибасівська!
– Так що ж ти одразу не сказав?
– Я думав, що ти з шиком хочеш.
***
Футбольний матч. Коментатор швидко диктує:
– Удар, м'яч у Петренка, прохід по лівому краю, пас у штрафний майданчик, удар по воротах, штанга!
Тут вбігає захеканий тренер:
– Чи не можна повільніше? Хлопці не встигають.
***
Чоловік вранці запитує дружину:
– А що ти подумала, коли я повернувся вночі із синцем під оком?
– Нічого. Коли ти повернувся, синця ще не було.
***
– Розкажіть, за що вас видалили з поля?
– Суддя сказав, що бити треба тільки по свистку. Ось я і вдарив.
***
Господиням на замітку: щоб мильниця на гумових присосках краще трималася на кахлі, змастіть присоски клеєм і прибийте цвяхами.
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Хлопець і дівчина домовляються про побачення:
– Як я тебе впізнаю?
– Я буду в чорних джинсах, зріст приблизно 164, вага 52.
– Добре, а я буду в білій куртці з вагами і рулеткою.
***
Двоє друзів:
– Чому твоя машина постійно стоїть біля під'їзду? Поламалася?
– Я так добре її поставив, що тепер боюся: як поїду, то моє місце хтось займе.
***
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали десять оптичних ілюзій, у яких нерухоме зображення здається рухомим.