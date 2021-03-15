Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 15 березня

В Україні вирішили випустити власний аналог ляльки Барбі – Оксану. До повного комплекту входять: друг Тарас, хата, два гектари городу, лопата, граблі та отрута для колорадських жуків.

Веселі приколи, анекдоти та меми – далі в добірці OBOZREVATEL за 15 березня.

Анекдоти і меми дня

– Моя дружина хоче схуднути і тепер регулярно їздить верхи.

– І який результат?

– Кінь схуд на 10 кілограмів.

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Анекдот про кумів "Жарти українською" / Facebook

– Не розумію, чому такий пристойний ресторанчик назвали "Розбійник"?

– Зараз рахунок принесуть – зрозумієте.

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Мем про відеоігри pikabu.ru

– Свідку, що ви зробили, коли побачили, що дружина вдарила чоловіка праскою по голові?

– Зателефонував своїй нареченій і сказав, що передумав одружуватися.

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Мем про заробітчан "Жарти українською" / Facebook

Чоловік в Одесі зупиняє таксі.

– Мені в ресторан на Дерибасівській!

Проїжджають 10 метрів, водій гальмує, відчиняє дверцята:

– Будь ласка, Дерибасівська!

– Так що ж ти одразу не сказав?

– Я думав, що ти з шиком хочеш.

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Мем про коронавірус pikabu.ru

Футбольний матч. Коментатор швидко диктує:

– Удар, м'яч у Петренка, прохід по лівому краю, пас у штрафний майданчик, удар по воротах, штанга!

Тут вбігає захеканий тренер:

– Чи не можна повільніше? Хлопці не встигають.

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Мем про вуса "Жарти українською" / Facebook

Чоловік вранці запитує дружину:

– А що ти подумала, коли я повернувся вночі із синцем під оком?

– Нічого. Коли ти повернувся, синця ще не було.

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Мем про Гаррі Поттера "Жарти українською" / Facebook

– Розкажіть, за що вас видалили з поля?

– Суддя сказав, що бити треба тільки по свистку. Ось я і вдарив.

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Мем про батька і сина pikabu.ru

Господиням на замітку: щоб мильниця на гумових присосках краще трималася на кахлі, змастіть присоски клеєм і прибийте цвяхами.

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Мем про касу "Жарти українською" / Facebook

Хлопець і дівчина домовляються про побачення:

– Як я тебе впізнаю?

– Я буду в чорних джинсах, зріст приблизно 164, вага 52.

– Добре, а я буду в білій куртці з вагами і рулеткою.

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Мем про фонтани pikabu.ru

Двоє друзів:

– Чому твоя машина постійно стоїть біля під'їзду? Поламалася?

– Я так добре її поставив, що тепер боюся: як поїду, то моє місце хтось займе.

***

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали десять оптичних ілюзій, у яких нерухоме зображення здається рухомим.